Omilimo boleče mišice takoj

Bolečine v mišicah po vadbi so pogost pojav, zlasti po daljših obdobjih brez gibanja. Pojavijo se dan ali dva po določenem treningu, trajajo pa lahko od tri do celo pet dni. In prav to, torej bolečina, marsikoga odvrne od nadaljnje vadbe: danes ne morem, me preveč boli, si pravijo. A to nikakor ni najboljša rešitev, pomagamo pa si lahko na številne načine.

Da bi simptomi čim prej izzveneli – sčasoma mišice postanejo bolj odporne in bolečine bo vse manj – moramo dati mišicam mir, saj si morajo spočiti, okrevati. Če ne gre brez gibanja, strokovnjaki svetujejo nekaj dni lažje vadbe, da si ne bi nakopali poškodbe.

Pospeši cirkulacijo krvi

Fizična aktivnost pospeši cirkulacijo krvi in pomaga pri hitrejšem celjenju mišic. Sicer pa velja, da se vsega lotimo postopoma in tako telo pripravimo na večje napore: počasi podaljšujemo čas vadbe, tehniko, moč. Torej ne pretiravamo in predvsem izberimo vadbo, ki nam ustreza glede na našo kondicijo. Pomembno je ogrevanje pred vadbo in ohlajanje po njej, pa seveda raztezanje – ravno zaradi preprečevanja vnetja mišic.

Počivamo, dokler bolečina ne mine, koristi tudi nizkointenzivna vadba.

Pomaga tudi masaža prizadetega dela telesa, saj ima številne (dolgotrajne) blagodati in lahko ublaži vnetne procese, ki upočasnjujejo proces okrevanja. Ne le klasična masaža, tudi masažni valjčki bodo pospešili pretok krvi v mišice.

Koristijo tudi mrzli ali topli obkladki; slednji ne smejo biti prevroči, njihova vloga je spodbujanje cirkulacije in trenutno lajšanje simptomov. Hladni bodo po drugi strani ublažili vnetje in bolečine v mišicah. Pomaga tudi hladna prha. Pomembna je tudi tekočina, in to pred, med in po treningu, tudi voda namreč pomaga k hitrejši regeneraciji.