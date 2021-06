Omejimo čas na soncu

Nujna krema za sončenje

Vsaj pol ure pred izpostavljanjem se zaščitimo s primernim sredstvom, ki bo ščitilo kožo pred UVA- in UVB-žarki.

Z njo ne varčujmo. FOTO: Getty Images

Dovolj že pet minut

Ne pozabite na pokrivalo Kadar se ne morete umakniti močnemu soncu, oblecite lahka, a gosto tkana oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami, svetujejo na NIJZ. Glavo pokrijte s širokokrajnim klobukom ali pokrivalom z dolgim ščitnikom v legionarskem kroju, s podaljškom za zaščito uhljev in vratu.

Lahko nas opeče in povzroči tudi kožnega raka, ta je v Sloveniji najpogostejši.

FOTO: Andriano_cz/Getty Images

Čeprav ima sonce pozitivne učinke – z njim dobimo vitamin D, pomaga k dobremu počutju –, je zaščita pred čezmerno izpostavljenostjo UV-sevanju pomembna, saj so njegovi škodljivi učinki na naše zdravje veliki. Povzroči lahko opekline, pospešeno staranje kože, tudi kožnega raka, nastane lahko siva mrena na očeh, prav tako škodljivo vpliva na naš imunski sistem, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. »Kožni rak je v Sloveniji najpogostejši rak. Pri ženskah je na prvem mestu med vsemi, pri moških pa je po pojavnosti takoj za rakom prostate. Na leto odkrijemo skoraj 600 novih primerov melanoma in več kot 3150 primerov drugih vrst raka kože. Njegova pojavnost je dokazano povezana z izpostavljanjem UV-sevanju in s pogostostjo sončnih opeklin, še zlasti v otroški dobi.«S pravilnim samozaščitnim ravnanjem in preprostimi ukrepi lahko škodljive učinke UV-sevanja zmanjšamo ter ostanemo zdravi, pravijo strokovnjaki. Pomembno je, da se soncu ne izpostavljamo med 10. in 17. uro, saj je takrat moč UV-sevanja največja. Ravnamo se po pravilu sence: kadar je njena dolžina krajša od dolžine telesa, se umaknemo.Drugi pomemben ukrep je, da se vsaj pol ure pred odhodom na sonce zaščitimo s primernim sredstvom, ki bo kožo ščitilo pred UVA- in UVB-žarki. Če se znojimo in kopamo, moramo sredstvo nanesti po vsakem tuširanju ali prihodu iz vode. V lekarnah ali specializiranih trgovinah so na voljo različna sredstva v obliki gelov, krem, mazil, losjonov ali olj. Kako visok zaščitni faktor boste uporabili, je odvisno predvsem od tipa kože in njene starosti ter morebitnih težav pa tudi od časa, kako dolgo bomo izpostavljeni sončnim žarkom. Ob pravilni uporabi omogoča sredstvo z SPF 30 97-odstotno zaščito.Zaščititi je treba tudi oči. Pri izbiri očal smo pozorni na kakovostno steklo, ki 100-odstotno blokira UVA- in UVB-sevanje. Če nosimo korekcijska očala, je prav tako treba nositi sončna očala z dioptrijo. Kontaktne leče sicer imajo UV-premaz, vendar ne ščitijo očesne veznice in kože vek, zato uporabite sončna očala ustrezne kakovosti (npr. CE, UV400) in oblike, ki onemogočajo dostop sevanja tudi s strani.Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da je malo izpostavljanja soncu koristno, hkrati pa poudarja, da je za vzdrževanje ustrezne ravni vitamina D v telesu poleti dovolj že od 5 do 15 minut izpostavljanja obraza, dlani, rok soncu od dva- do trikrat na teden. Vedeti pa je treba tudi, da je sončenje v solariju enako škodljivo, ti UV-žarki zelo starajo kožo.