Omejimo alkohol in mastno hrano

Pogosta težava je želodčna razjeda, ki nastane zaradi dolgotrajnejših vnetij.

Vzroki za težave z želodcem so zelo različni in povzročajo različne nevšečnosti. Najpogostejša težava je gastritis, vzrok zanjo pa preobremenjenost želodca zaradi različnih težko prebavljivih ali preveč začinjenih jedi. Bolezen je lahko tudi posledica prevelike ali premajhne količine kisline v želodcu, čezmernega pitja alkohola in kave, kajenja ter prehrane s premalo vitamini, veliko maščobami in kislimi živili. Pogosta težava sta tudi želodčna razjeda, ki nastane zaradi dolgotrajnejših vnetij, vzroka zanjo pa sta bakterija Helicobacter pylori, in največji sovražnik sodobnega načina življenja – stres.Zelo neprijetno je, ko težave postanejo kronične. Tak je kronični gastritis, ki nastane zaradi enakih vzrokov kot akutni, le da traja dlje. Njegovi simptomi so precej spreminjajoči se. Nekaj časa se lahko počutimo povsem v redu, če pa nismo pazljivi pri prehrani, se lahko naše stanje ponovno poslabša. Zelo je pomembno, da se bolezen zdravi, saj se v primeru neupoštevanja napotkov zdravnika lahko razvije v hujša stanja. Za bolnike z diagnozo kroničnega gastritisa je torej nujna sprememba prehrane.Znano je, da težav z želodcem ne bomo imeli, če bomo jedli in pili zmerno, se ne prevečkrat pregrešili z živili, ki dražijo, in pretiravali z alkoholom. Nutricionisti priporočajo več manjših obrokov na dan, uravnotežen jedilnik, predvsem veliko sadja in zelenjave. Tako bomo zaužili dovolj vitaminov in mineralov in zlasti dovolj vlaknin, ki ugodno vplivajo na prebavo. Izogibamo se ocvrti hrani, zadnji obrok pojejmo pred 20. uro, saj tako ne bomo preobremenili želodca.Če se težave vseeno pojavijo, obstajajo zdravila, s katerimi si lahko pomagamo sami. To so antacidi, ki nevtralizirajo preveč želodčne kisline. V lekarnah so na voljo tudi zdravila rastlinskega izvora v obliki kapljic, tablet ali čajev, ki pospešijo praznjenje želodca in prebavo. Želodcu pomagajo kamilica, melisa, baldrijan in poprova meta. Lahko si pripravimo poparek iz teh zelišč, tudi v lekarnah so na voljo različne mešanice teh rastlin in zdravila brez recepta. Zdravnika bomo zaradi želodčnih težav obiskali, ko bolečina ne popušča, je ne obvladamo, kadar bruhamo krvavo, ko je blato črno in nepojasnjeno hujšamo.