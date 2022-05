Olje za lepe, zdrave in čvrste nohte

Nohti vsaj občasno, če že ne redno, zahtevajo skrbno nego. Tudi svojim jo večkrat privoščite z naravnim oljem iz sestavin, ki jih okrepijo.

Sestavine:

žlica olivnega olja

žlica mandljevega olja

šest kapljic eteričnega olja čajevca.

Potrebovali boste še: manjšo stekleničko s kapalko.

Priprava

Vsa olja zmešajte in jih nalijte v stekleničko s kapalko. Dobro pretresite in olje za nohte je pripravljeno.

Uporaba

Približno enkrat na teden si olje nanesite na nohte in jih dobro zmasirajte z njim. Najboljše ga je uporabljati zvečer, da se bo čez noč dobro vpilo. Da ne bi umazali posteljnine, si dajte na roke bombažne rokavice.

Kako pomaga?

Olivno olje deluje protivnetno, hkrati pa navlaži nohte. Mandljevo olje zaradi veliko oleinske kisline prodre globoko v nohte in izboljšuje njihovo elastičnost, olje čajevca pa slovi po protibakterijskih in protiglivičnih učinkovinah. Ta kombinacija je primerna za nohte na rokah in tudi nogah.