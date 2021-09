Olje za boljšo odpornost

Za izdelavo potrebujete

manjši steklen kozarec s pokrovom

eno glavico česna

olivno olje

cedilo

Postopek

Glavico česna ločite na posamezne stroke, jih olupite in sesekljajte.

Česen stresite v kozarec.

Prelijte ga z oljem tako, da bo gladina olja za približno en centimeter višja od česna.

Kozarec zaprite.

Počakajte pet dni, da se vse koristne snovi iz česna izločijo v olje.

Na koncu olje s česnom počasi segrevajte do 40 stopinj Celzija.

Narejeno česnovo olje precedite skozi cedilo in ga zaprite v kozarec.

Uporaba in koristi

Znano je, da česen vsebuje številne snovi, ki pozitivno vplivajo na zdravje. Med drugim premore antibiotično delovanje, v njem pa se skrivajo še vitamini A, B1, B2 in C ter cel niz mineralov, kot so kalij, kalcij, magnezij in fosfor. V njem so še elementi v sledeh: baker, kobalt, mangan ter druge snovi, kot so alicin, saponini, flavonoidi in fenolna kislina.Zato ga je več kot primerno umestiti v vsakodnevno prehrano, tudi v obliki česnovega olja, ki je povsem naraven in učinkovit prehranski dodatek.Pred vsakim obrokom pojejte žličko olja. Kura, ki premore številne pozitivne učinke na zdravje, med drugim viša odpornost, naj traja od enega do treh mesecev, po enomesečnem odmoru pa jo po želji lahko ponovite.