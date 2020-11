Olje povrne lesk

Enkrat na teden jih razvajajmo z oljem. FOTO: Artursfoto/Getty Images

Z naravnimi olji bomo lasem povrnili sijaj in jih nahranili.

Pomagalo bo suhim konicam. FOTO: Getty Images

Tako kot za kožo moramo tudi za lase jeseni in pozimi drugače skrbeti kot poleti. Ker je bolj mrzlo, jih skrivamo pod pokrivali, izpostavljeni so menjavanju temperature, v notranjosti še suhemu zraku zaradi ogrevanja. Morda po končanem poletju, ko smo jih izpostavljali vročemu soncu in slanemu morju, še niti niso dobro okrevali in so utrujeni.Zato jim vrnimo vitalnost, mehkobo, sijaj, in sicer z izbiro primernih izdelkov, enkrat na teden jim privoščimo hranilno masko, pri tem nam je lahko v veliko pomoč olje, vsako ima drugačne značilnosti in poskrbi za drugačne vitamine in druge hranljive sestavine, s pomočjo katerih bodo naši lasje lepi, zdravi, negovani. Z mešanico različnih vrst torej skorajda ne moremo zgrešiti.In katere vrste so najprimernejše? Arganovo je bogato z maščobnimi kislinami in vitaminom E, najprimernejše je za suhe lase, ki bodo postali mehkejši, povrnilo jim bo lesk. Primerno je tudi za takšne, ki se radi mastijo. Nanesemo na suhe ali vlažne lase.Tudi jojobino olje je cenjeno, saj je podobno sebumu. Je super vlažilec, ima protibakterijske vsebnosti; primerno je za suhe, poškodovane lase brez življenja, tudi za tiste, ki se otepajo prhljaja. Lasje bodo po uporabi tega olja mehki in sijoči. Nanesemo ga na lasišče, po 30 minutah umijemo kot običajno, na laseh pa ga lahko pustimo tudi čez noč, blazino zaščitimo z brisačo.Kokosovo je primerno za vse vrste las, zlasti pa za suhe, ki se hitro lomijo in rastejo počasi; kot masko ga uporabimo enkrat na teden, lasem bomo tako pomagali obdržati vlago in poskrbeli za zdrav sijaj. Če imate mastne lase, ga nanesite na celotno dolžino, le lasišču se ognite. Pustite delovati 20–30 minut, potem umijte kot običajno. Olje makadamije je primerno za zelo suhe in poškodovane lase, kot masko si ga privoščimo enkrat na teden. Mandljevo las ne bo le nahranilo, super je za suhe in poškodovane lase, ampak bo poskrbelo tudi za prhljaj ter spodbujalo rast las; nežno si ga vmasiramo v lasišče, potem umijemo kot običajno.Oljčno olje je primerno za poškodovane, suhe lase, koristi tudi pri prhljaju, lase vlaži in jim vrača zdrav lesk. Žlico olja nanesemo na suhe ali vlažne lase, čeznje poveznemo kapo za prhanje in po 30 minutah umijemo kot običajno.Sicer pa lase negujemo z nežnim šamponom, uporabimo majhno količino, za krajše zadostuje za lešnik šampona, po umivanju pa ne pozabimo na balzam, ki jih bo zaščitil pred dražljaji iz okolja.