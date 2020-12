Olajšajmo simptome prehlada

Pri prehladih lahko sežemo tudi po krepčilnih čajih na osnovi rastlin, ki vsebujejo sluzi.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Kašelj in splošno slabo počutje lahko vztrajata tudi do tri tedne. FOTO: Puhhha/Getty Images

Okrepimo imunski sistem

Značilni simptomi se lahko začnejo že po 10 urah od okužbe.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ameriški slamnik se tradicionalno uporablja za zdravljenje in preprečevanje prehlada, kašlja, bolečega žrela. FOTO: Werner Meidinger/Getty Images

Žajbelj na sladkorju

Prehlad največkrat staknemo pozimi. Vzrok je predvsem v tem, da se več zadržujemo v zaprtih prostorih, te premalo prezračujemo in smo tudi sicer premalo na svežem zraku. V tem času, ko je zunaj vlaga in so temperature precej nizke, bi bilo dobro upoštevati nasvete starejših ljudi. Ti vedo, da se je treba paziti prepiha, zlasti če smo premočeni. Stari ljudski rek pravi, da se moramo v jeseni čim dlje manj oblačiti. Nasveti naših babic so tudi, da bi ponoči morali dobro odeti spati pri odprtem oknu, za žejo pa piti raje toplo kot mrzlo pijačo.Če vendarle zbolimo, znani zeliščarz zeliščarske Kmetije Plavica svetuje: »Ko zjutraj vstanemo, najprej grgrajmo tinkturo timijana ali žajblja. Tega ne smemo popiti, po grgranju vsebino izpljunemo in si usta in grlo umijemo z mlačno vodo. S tem uničimo patogene bakterije v ustni votlini in grlu. To je treba redno početi vsako jutro.« Nato sežemo po imunostimulantih, svetuje Majes. Le kdo ne pozna ameriškega slamnika. »Pri nas priporočamo kapljice krpan, ki vsebujejo tudi ameriški slamnik. Narejene so na osnovi rastlinskega glicerola in niso omamne. Uživajo jih lahko tudi otroci in zdravljeni alkoholiki.« Zeliščar priporoča tudi sirupe za izkašljevanje in proti prehladu. Po navadi se učinki poznajo že po dveh ali treh dneh. Pri prehladih lahko sežemo tudi po krepčilnih čajih na osnovi rastlin, ki vsebujejo sluzi, svetuje; sestavljeni naj bodo predvsem iz cvetov in listov sleza, tudi korenine, cvetov in listov pljučnika, listov ozkolistnega trpotca, islandskega lišaja. Takemu čaju, ki ga hladno namakamo čez noč, dodamo limono za dober okus.Prehlad spremlja tudi boleče grlo. Vzrokov za to je več. Lahko gre za angino, morda so vneti mandlji, če jih še imamo, lahko pa gre za vnete glasilke. Majes pravi, da pri bolečem grlu pomagajo sirupi, prah divjega kostanja, grgranje in pitje repika, grgranje islandskega lišaja. »Ne smemo pozabiti na staro zdravilo, ki so nam ga dajale naše matere ali stare mame. To je žajbljev čaj na prežganem sladkorju. Če se malo spomnim, imam še zdaj v ustih okus tega dobrega sirupa, ki mi ga je pripravila mama.«Pri bolečinah v grlu je potrebna previdnost, če na primer zbolimo za virusno gnojno angino, moramo obiskati zdravnika. Če z naravnimi pripravki po enem tednu ne pozdravimo prehlada oziroma se nam stanje ne izboljša, verjetno nismo zboleli za prehladom in je treba obiskati zdravnika, svetuje Majes. Pozorni moramo biti predvsem na trajanje izkašljevanja, pravi. »Da se nam grlo čisti po prehladu, je nekaj normalnega. Vendar to ne sme trajati predolgo.«