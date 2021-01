Okuženih 90 odstotkov ljudi

V našem telesu je lahko prisoten dlje, a ne povzroči nobenega simptoma.

Največkrat si lahko pomagamo z izdelki brez recepta. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Pomagajmo si sami

Mesta izbruha herpesa se ne smemo dotikati.

S tekočino napolnjeni mehurčki se v sezoni prehladnih obolenj najraje pojavijo na ustnicah. Herpes, virusno obolenje, je eden od kazalnikov zmanjšane odpornosti, prenese pa se lahko tudi na druge dele telesa.Je samostojna bolezen, ki ga povzroča virus Herpes simplex. »Njegov pojav lahko izzovejo različni dejavniki,« pojasnjuje, dr. med., iz Medicinskega centra Barsos. »Po nekaterih do zdaj znanih podatkih naj bi se s tem virusom okužilo kar 90 odstotkov ljudi na svetu, a se pri nekaterih nikoli ne pokaže navzven oziroma se ne razvije.«Kot rečeno, se lahko herpes prenese oziroma se pojavi tudi na drugih delih telesa, nadaljuje sogovornik: »Genitalni herpes prinaša še kopico drugih neprijetnih simptomov, kot so nelagodje pri uriniranju, vročina, glavobol in utrujenost. Pred virusom ni varen nihče. Gre za izredno nalezljiv virus, ki se prenaša s telesnimi stiki, najpogosteje s poljubljanjem ali spolnimi odnosi. Najbolj nalezljiva je tekočina iz mehurčkov, možno pa je prenašanje tudi v primeru, ko na zunaj znaki okužbe niso vidni. Herpes je lahko v našem telesu prisoten dlje, a ne povzroči nobenega simptoma. Zunaj našega telesa pa zelo hitro odmre, torej se ne more prenašati z objemanjem, držanjem za roke, kašljanjem ali smrkanjem.«Prvi znak okužbe je srbečica ali pekoča bolečina na ustnicah, čez nekaj dni pa se pojavijo tudi mehurčki s tekočino. Ko se razpočijo, nastane krasta. Simptomi običajno izginejo po približno tednu dni, če ne, pa je potreben obisk zdravnika: »Ko se pojavijo hujše okužbe, kar pomeni, da se herpes po 10 dneh zdravljenja ne odziva, ali ko nastane na nenavadnih mestih, kot so recimo spolovila, obraz ali oči, ter ko se ob njem pojavijo tudi drugi simptomi, denimo povišanje telesne temperature, močne bolečine, nenavadni izpuščaji, je treba poiskati pomoč.«V večini primerov pa si lahko pomagamo sami. »V lekarnah je na voljo veliko izdelkov brez recepta. To so paste, geli, obliži ali mazila, ki preprečujejo prenos virusa na okolico in pomagajo pri celjenju. Vsi ti izdelki ne uničijo virusa, ampak le pomagajo skrajšati čas zdravljenja in lajšajo simptome. Na žalost je herpes eden izmed virusov, ki se, ko se enkrat okužimo, ponavlja večkrat,« pojasnjuje Kenda, a pristavlja, da je okužbo mogoče preprečiti: »Pomembna sta preventiva in izogibanje sprožilnim dejavnikom, kot so fizični napor, stres, izpostavljenost UV-svetlobi, oslabljen imunski sistem in povišana telesna temperatura. S tem lahko učinkovito zmanjšamo pogostost pojava herpesa. Prav tako je pomembno, da izberemo pravilne izdelke za samozdravljenje ob izbruhu, saj bomo le tako skrajšali čas zdravljenja in poskrbeli, da bodo simptomi izginili. Mesta izbruha herpesa se ne smemo dotikati, izogibati se moramo poljubljanju in drugim tesnim stikom ter delitvi skodelic, jedilnega pribora, brisač ali drugih predmetov, prek katerih bi se lahko okužba prenesla na druge.«