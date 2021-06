Okužba, za katero lahko bolj kot moške skrbi ženske

Nujno zdravljenje

Dlje ko ostaja urin v mehurju, večja je možnost, da se bodo v sluznici naselile bakterije.

Prizadene tudi nosečnice. FOTO: Dragana991/Getty Images

Delujmo preventivno

Ustrezna higiena Okužbe sečil pomagamo preprečevati z ustrezno higieno, ne uporabljamo agresivnih mil, nosimo spodnje perilo iz naravnih materialov, izogibamo se kopelim in na dan spijemo dovolj tekočine, od dva do tri litre vode.

Vnetje mehurja je eno izmed najbolj razširjenih bolezenskih stanj, s katerim se srečujejo predvsem ženske. Vnetje spodnjega dela sečnega trakta, kamor poleg mehurja spada tudi sečnica, vsaj enkrat v življenju prizadene osemdeset odstotkov žensk. Na to, da se pogosteje pojavlja pri ženskah kot pri moških, vpliva več dejavnikov. Prvi je ta, da razmeroma kratka sečnica pri ženskah omogoča bakterijam lahek dostop do mehurja. Poleg tega se lahko med spolnim odnosom nožnica in sečnica poškodujeta in bakterije prodrejo v sečnico. Tudi tamponi, ki jih uporabljajo med menstruacijo, lahko pritiskajo na zgornjo steno nožnice in dražijo mehur. Prav tako sečnico lahko dražijo diafragma in razne spermicidne pene in želeji, ki jih ženske uporabljajo za zaščito. Pogosta so vnetja tudi med nosečnostjo, saj pritisk povečane maternice otežuje popolno izpraznitev mehurja, ter po menopavzi, ko lahko postanejo stene sečnega trakta tanjše, manj prožne in ranljivejše za vzdraženost.Vnetje mehurja navadno ni nevarno za splošno zdravje, je pa pomembno, da ga zdravimo. Tako se bomo izognili tveganju, da bodo prizadete ledvice, kar je precej resnejša zdravstvena težava. Povzročitelji vnetja so lahko paraziti, glive ali virusi, za večino pa bakterije, med katerimi prevladuje Escherichia coli (E. coli). Te bakterije so v debelem črevesu, a se lahko od zadnjika razširijo v ustje sečnice in navzgor v mehur, kjer povzročijo okužbo.Znaki okužbe se kažejo kot pekoče in boleče odvajanje seča, pogosto siljenje na vodo ter topa ali krčevita bolečina v spodnjem delu trebuha. Seč je moten, včasih tudi krvav in smrdeč. Vnetje sečnega mehurja se rado ponavlja, po podatkih pri kar četrtini žensk. Urologi odsvetujejo kopeli, plavanje v bazenih, primernejše je prhanje. Prav tako nista primerna uporaba posebnih preparatov za intimno higieno in izpiranje nožnice, ker ti ukrepi spremenijo normalno zaščitno nožnično bakterijsko floro.Skrb za redno prebavo s pravilnim brisanjem po odvajanju blata pri ženskah od spredaj nazaj in preprečevanje zaprtja pomagata preprečevati okužbe sečil. Da bi splaknili bakterije in druge povzročitelje draženja mehurja, je treba piti veliko tekočine, predvsem vode. Zmanjšajmo tudi vnos kofeina in alkohola, saj oba dražita sečni trakt. Intimne dele telesa si umivamo samo z vodo. Preventivno delujejo tudi preparati brusnice in D-manoze. Zdravniki svetujejo še, da nikoli ne odlašajte z uriniranjem. Namreč: dlje ko ostaja urin v mehurju, večja je možnost, da se bodo v sluznici naselile bakterije.