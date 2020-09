Okusno in zdravo že zjutraj

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Lep in slasten začetek dneva FOTO: Jenifoto/Getty Images

Tudi če smo v nenehni naglici, lahko zjutraj pojemo kaj zdravega.

Dober, kakovosten zajtrk ohranja stas, a bolj kot to je pomembneje izpostaviti, da daje in ohranja energijo, pozitivno razpoloženje in predvsem zdravje. A seveda je treba živila pametno izbrati, s sladkimi kosmiči vsega omenjenega ne bomo dosegli. Za energijo jejmo jajca pa avokado. Najbolje skupaj: jajca spečemo, na kruh, najbolje polnozrnati, pa namažemo avokado, ki ga zmečkamo z vilicami, le rahlo posolimo in popramo ter pokapljamo z limonovim sokom.Za sitost namreč poskrbe proteini, ki jih dobimo z jajcem, s polnozrnatim kruhom (ogljikovimi hidrati) bomo poskrbeli za energijo. Privoščimo si lahko tudi ovseno kašo ali pa lososa, ki je bogat z maščobnimi kislinami omega-3, ki varujejo možgane in srce, vsebuje tudi vitamin D. Riba zjutraj? Ja, naj bo osnova domačega namaza, ki ga zlahka pripravimo. Lososa popečemo ali poširamo, potem pa v sekljalniku zmiksamo do gladkega z malce oljčnega olja, soljo in poprom, peteršiljem in timijanom. In ne pozabimo na sadje: za pest naj ga bo. Jabolko, breskve, maline, jagode, borovnice ... Sadje lahko pojemo sveže, samo, ali pa zmešamo skodelico ovsenih kosmičev, navadni jogurt in pest sadja. In da bo zajtrk tudi lep na pogled, sestavine zlagamo po plasteh: najprej malo kosmičev pa jogurt in sadje in tako naprej, dokler vsega ne porabimo.Tudi če smo v nenehni naglici, lahko zjutraj pojemo kaj zdravega. Okusen obrok oziroma napitek lahko vzamemo kar s sabo na pot: v blenderju zmiksamo koren, skodelico borovnic ali malin ali pol manga, pol banane in grški jogurt, dodamo lahko še žličko ovsenih kosmičev. Korenje lahko zamenjamo z nekaj cvetovi brokolija, jogurt pa z mandljevim ali ovsenim napitkom, dodamo žlico mandljevega namaza, banano in žlico ovsenih kosmičev.