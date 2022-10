Ste vedeli, da to krepi imunski sistem?

Na začetku sezone prehladnih obolenj je ključno, da poskrbimo za svoj imunski sistem in ga okrepimo. Prav s tem zavedanjem Zelene Doline predstavljajo nov, edinstven funkcionalni izdelek LCA IMUNO, ki je pomembna novost v izjemno priljubljeni liniji LCA: »Današnji tempo življenja od nas zahteva, da s kar se da priročnimi rešitvami poskrbimo za celovito in uravnoteženo prehrano, ki je eden od stebrov zdravja. Prav zato smo razvili napitek iz sirotke LCA IMUNO, ki nosi pomembno dodano vrednost. Že samo en napitek zadosti 40 % priporočenih dnevnih potreb po vitaminu C in nam tako pomaga krepiti naš imunski sistem, ki je pred velikimi sezonskimi preizkušnjami,« ob predstavitvi novega izdelka poudarjajo v Mlekarni Celeia.

