Okrepite prožnost telesa in vsak dan izvajajte raztezne vaje

Če je telo prožno, je razpon gibov večji, gibanje pa bolj funkcionalno. Vaje za boljšo prožnost imajo poleg večjega razpona gibov še veliko dodatnih prednosti. Nekateri ljudje zamenjujejo prožnost z obsegom gibanja. Pri slednjem gre za obseg gibanja sklepov v vse možne smeri, prožnost pa pomeni sposobnost raztega mišic, vezi in kit med premikanjem sklepov. Telesna prožnost nam pomaga pri vseh oblikah športne aktivnosti, te so, če smo prožni, varnejše in bolj učinkovite.

Prožnost lahko izboljšamo s pomočjo razteznih vaj; te bi morale postati redna rutina, še posebno učinkovite pa bodo, če jih bomo izvajali po običajni telovadbi. Pomembno je, da se raztegnemo zlasti po dolgotrajnem sedenju.

Za prožen hrbet Ena od vaj, ki poskrbijo za prožnost hrbta, je mačka. Postavite se na vse štiri in upogibate hrbet. Hrbet naj bo v prvi fazi vaje usločen navznoter, v obliki črke u, nato pa navzven, kot bi imeli grbo. Nekajkrat ponovite.

Raztezanje izboljša splošno stanje mišic, pospeši pretok krvi vanje. Boljša cirkulacija nahrani mišice in se pomaga znebiti odpadnih snovi. Dobra cirkulacija je ključ do hitrejšega okrevanja, denimo po naporni vadbi ali mišični poškodbi. Še posebno pomembno je raztezanje hrbtnih mišic, stegenskih tetiv in upogibalk kolka. Če boste telesno zelo prožni, vam bo to olajšalo vsakodnevne dejavnosti, kot so hoja, pripogibanje ter seganje navzgor.

Tudi ravnotežje lahko izboljšamo z raztezanjem. Ravnotežje je zlasti pomembno pri starejših ljudeh, saj se tako izognejo padcem, ki so v zlatih letih lahko zanje usodni.

Vsak dan izvajajte raztezne

vaje.

Prožnost lahko izboljšate s štirimi vrstami razteznih vaj: statičnim raztezanjem, dinamičnim raztezanjem, aktivnim raztezanjem posameznih delov telesa in miofascialnim sproščanjem. Izogibajte se pretiranemu raztezanju. Če se preveč trudite ali poskušate preseči svoje zmožnosti, lahko ogrozite napredek. Delajte počasi in enakomerno in prenehajte, če začutite bolečino. Vsak dan naredite nekaj razteznih vaj, vendar ne pozabite na ogrevanje..