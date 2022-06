Okrepimo srce: če ga negujemo, bo leta brezhibno delovalo

Človek brez srca ne more živeti, a vseeno se zdi, da se nanj spomni šele, ko ne deluje več tako, kot bi moralo. V najhujšem primeru nas lahko doleti srčni infarkt, pri katerem štejejo sekunde.

Ne samo da je v takem primeru treba takoj poklicati na številko 112, ampak vse do prihoda reševalcev tudi izvajati zunanjo masažo srca. Še bolje pa je, če imate v bližini defibrilator: s to posebno napravo sprožimo električni impulz skozi srce. Pomembno je, da se je ne bojimo uporabiti, saj je treba le slediti preprostim navodilom, zapisanim na njej.

Izbiramo bolj zdrava živila. FOTO: Adrian825/Getty Images

Oslabljenemu delovanju srca se lahko izognete, če zanj skrbite vse življenje. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) bi moral vsak odrasli za vzdrževanje zdravja poskrbeti za vsaj 150 minut zmerno intenzivne ali vsaj 75 minut visokointenzivne telesne aktivnosti na teden. Če ga želite izboljšati, naj bo vaš cilj najmanj 300 minut zmerno intenzivne ali najmanj 150 minut visokointenzivne telesne aktivnosti na teden. Dejavnost razdelite na manjše sklope, a naj posamezni ne bo krajši od 10 minut. Poleg tega je treba vsaj dvakrat na teden izvajati vaje za krepitev večjih mišičnih skupin.

Učinkovita je vadba po načelu FITT. Črka F označuje frekvenco, in sicer redno, vsaj petkrat na teden. I pomeni intenzivnost (vsaj zmerna, da se rahlo ogrejete in nekoliko zadihate), T trajanje (zgoraj zapisana priporočila SZO) in T tip, vrsta vadbe (različne aerobne vaje, pa za krepitev mišic, koordinacijo, ravnotežje, gibljivost, sprostitev).

Če ga negujemo, bo leta brezhibno delovalo.

Poleg redne telesne aktivnosti, s katero boste vzdrževali primerno telesno težo, nižji krvni tlak in nižjo raven holesterola v krvi, je treba paziti na prehrano. Prav nič vam ne bo pomagalo, če se boste po telovadbi nažrli čipsa, ocvrtega mesa in poleg spili še nekaj piv. Namesto tega raje sezite po uravnoteženi in zdravi prehrani.

Na krožniku naj se pogosteje znajdejo riba in seveda različne vrste zelenjave in za sladico sadje. Alkoholne pijače pijte v zmernih količinah, čim manj segajte po predelani industrijski hrani, saj ta med drugim vsebuje veliko sladkorja in nezdravih maščob. Strokovnjaki sicer za krepitev srca priporočajo uživanje čokolade z večjo vsebnostjo kakava, a tudi to v omejenih količinah.

Vadba naj bo redna, vsaj petkrat na teden, zmerno intenzivna.

Pomembno je, da prenehate kaditi, saj boste s tem v nekaj letih občutno zmanjšali tveganje za nastanek srčnega infarkta. Na srce zelo slabo vpliva vsakodnevni stres, ki se mu je zaradi hitrega tempa življenja zelo težko izogniti. Lahko pa kljub temu zmanjšate njegov negativni vpliv na srce. In sicer z izvajanjem antistresnih vaj, udeležbo na tečaju joge ali s sprehodom v naravi.