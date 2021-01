Okrepimo energijo

Petje, branje, poslušanje glasbe manjšajo napetost.

Dandanes res ne potrebujemo veliko, da se počutimo brezvoljne, utrujene, se spopadamo z manj energije. Največ stresa nam te dni, razumljivo, povzroča pandemija, na pomanjkanje energije pa vplivajo tudi mraz, kratek dan in pomanjkanje druženja.Na našo energijo vplivajo prehrana, telesna aktivnost, stres in način življenja, če bi se radi počutili bolje, moramo torej poskrbeti za zdravo in kakovostno hrano, redno gibanje in blažitev stresa. Ta, vemo, močno vpliva na naše fizično in duševno stanje, če ga znamo ukrotiti, blažiti, pa si s tem znatno dvignemo raven energije, kar nam obenem pomaga tudi k podaljšanju življenjske dobe.Stres lahko blažimo z meditacijo, smehom, branjem, gibanjem, petjem, poslušanjem glasbe, kvačkanjem, vrtnarjenjem, strokovnjaki priporočajo, da vsak večer razmislimo o treh rečeh, za katere smo hvaležni, tudi to nam pomaga nižati raven stresa.Poskrbeti moramo tudi za tekočino, če je ne popijemo dovolj, nam lahko energija pade. Ko začutite utrujenost, popijte kozarec vode, še preden si pripravite kavo ali pravi čaj, morda kofeina niti ne potrebujete. Dehidracija lahko povzroči glavobol, težave z osredotočenostjo, utrujenost. Dva litra na dan naj bi je popili, poleg tega pa pojedli več sadja in zelenjave, najbolje surove. Sladkorju in sladkarijam pa se velja čim bolj ogniti, tako bomo obenem preprečili nabiranje kilogramov.Nihče ne pričakuje, da se odrečete vsemu, a če v 70 odstotkih pazite, kaj jeste, potem ste na konju, torej lahko občasno tudi grešite, ne da bi s tem pretirano vplivali na raven energije. In ne pozabite na vse dejavnosti, ki jih imate radi, vas osrečujejo. Če radi hodite po muzejih, lahko to storite tudi v času pandemije, le da virtualno. Še najbolje pa bo, da greste vsak dan ven, če je le mogoče, čez dan, da ujamete še sonce.