Ohranja zdravje srca, lase ščiti pred soncem

Ko govorimo o maščobah, je oljčno olje favorit: ni le vsestransko uporabo in okusno ter aromatično, strokovnjaki ga povezujejo s številnimi blagodatmi, ki jih podpirajo tudi znanstvene raziskave.

Antioksidanti v njem pomagajo preprečiti prezgodnje staranje oziroma nastajanje gubic.

Oljčno olje, ki vsebuje linolensko (omega-6) in alfalinolensko (omega-3) maščobno kislino, ki sodelujeta pri vzdrževanju varovalnih membran vseh naših celic, polifenole, vitamin E, je glavna sestavina sredozemskega načina prehranjevanja. Dokazano je, da prehrana, bogata z njim, krepi zdravje in deluje tudi zaščitno. Oljčno olje vsebuje protivnetne in antioksidativne snovi, denimo polifenole, ki pomagajo ščititi pred aterosklerozo, kopičenjem plaka v žilah, z rednim uživanjem pomagamo tudi blažiti obstoječo aterosklerozo oziroma preprečevati napredovanje.

Poleg tega viša raven zaščitnega holesterola (HDL) in niža visok krvni tlak, to pa pomeni nižje tveganje za nastanek bolezni srca. Pred dvema letoma objavljena raziskava je pokazala, da so imeli odrasli Američani, ki so vsak dan uživali oljčno olje, 14 odstotkov nižje tveganje za bolezni srca v primerjavi s tistimi, ki ga niso uživali.

Vsebuje tudi snovi, ki pomagajo uravnavati vnetja v telesu, ohranja zdravje črevesja, kar je, zdaj to že dobro vemo, zelo pomembno. Uživanje oljčnega olja pomaga nižati število bakterij, ki povzročajo bolezni, oziroma spodbuditi rast zaščitnih bakterij. Obenem niža tveganje za nastanek diabetesa tipa 2: izsledki raziskave, objavljene v publikaciji Nutrition and Diabetes, kažejo, da imajo tisti, ki zaužijejo veliko oljčnega olja, 16 odstotkov nižje tveganje za nastanek sladkorne bolezni kot ljudje, ki ga zaužijejo malo.

Maščobne kisline omega-3 zmanjšajo bolečine pri bolnikih z aktivnim revmatoidnim artritisom.

Lanska študija je pokazala, da deluje zaščitno tudi na možgane, ne le da se je stanje ljudem z blago kognitivno okvaro, ki so pol leta uživali 30 ml ekstra deviškega oljčnega olja na dan, popravilo, zmanjšalo se je tudi kopičenje amiloidnega plaka, povezanega z nastankom alzheimerjeve bolezni. Maščobne kisline omega-3 zmanjšajo bolečine pri bolnikih z aktivnim revmatoidnim artritisom. Pri ljudeh, ki so oljčno olje uživali dvakrat na teden, se je pokazalo, da se je v tem času nevarnost za razvoj revmatoidnega artritisa zmanjšala.

Ne le v kuhinji, uporabljamo ga lahko tudi pri negi kože in las: slednji imajo od njega še posebno korist poleti, saj naj bi olje ščitilo pred soncem in poskrbelo za zadostno vlaženje. Podobno je s kožo: če ga nanesemo na še malce vlažno, denimo po prhanju, bo pomagalo zadrževati vlago. Antioksidanti v njem pomagajo preprečiti prezgodnje staranje oziroma nastajanje gubic.

Lase ščiti pred soncem. FOTO: Nastya_ph/Getty Images

Zlasti je koristno za tiste z zelo suho kožo. Za hitro osvežitev kože, ki jo bomo obenem nahranili, ga pomešamo z banano: polovico zrele pretlačimo, ji dodamo eno žlico oljčnega olja in premešamo; nanesemo na očiščeno kožo obraza, vratu in dekolteja, po 20 minutah speremo z mlačno vodo.