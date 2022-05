Silicij je v vseh celicah v telesu, je mikroelement, ki ga telo nujno potrebuje, a v zelo majhnih količinah: krepi vezivno tkivo in kosti, kar pomeni, da ohranja zdrave kosti, napeto kožo oziroma zdrav videz kože, trdne nohte in lase. Je neke vrste gradbeni element kolagena in elastina in se prav zaradi spodbujanja nastanka kolagena bori proti prezgodnjemu staranju kože, saj upočasni nastanek gub in gubic, kožo pa naredi bolj napeto in čvrsto. Je tudi v prosu. FOTO: Bhofack2/Getty Images Pripisujejo mu pomembno vlogo pri celjenju zlomov kosti in ran. V zadnjem času lahko zasledimo, da prepre...