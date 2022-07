Ohranimo zdravo prostato

Po 40. letu bi moral vsak moški več pozornosti posvečati prostati. Takrat se namreč začne povečevati ta spolna žleza, kar lahko povzroči motnje uriniranja, tudi zelo hude, posledično pa se lahko pojavijo težave, kot so ponavljajoča se vnetja sečnega traku, obolenja ledvic in mehurja, čedalje pogostejši je tudi rak prostate. Preventiva, ki vključuje redne preglede in zdrav življenjski slog, je nujna, stroka pa opozarja tudi na prehranjevalne navade, ki lahko pomagajo skrbeti za zdravje te dragocene žleze v moškem telesu.

Privoščite si paradižnike

Točen vpliv prehrane na pojavnost raka prostate še ni povsem jasen, a znanost domneva, da živila z visoko vsebnostjo maščob in sladkorja, po nekaterih študijah škodujejo tudi mlečni izdelki, povečujejo možnost za pojav bolezni. Po drugi strani nekatere snovi pomagajo ohranjati zdravje prostate, menijo nekateri, ki priporočajo kar se da pogosto uživanje denimo paradižnika.

Zeleni čaj lahko nadomesti jutranjo kavo.

Zakaj? Ta vsebuje močan antioksidant likopen, naravno rastlinsko barvilo iz skupine karotenoidov, ki velja za eno najpomembnejših hranil za zaščito pred različnimi boleznimi.Tudi pred rakom prostate. Likopen namreč varuje pred oksidativnim stresom in upočasnjuje razmah rakavih celic, učinkovitejši pa je, če paradižnike uživamo kuhane, torej v omaki, sušene ali pa v stisnjenem soku. Poletje se nezadržno približuje, zato se, gospodje, ne branite tega rdečega čudeža!

Bučna semena so lahko na jedilniku vsak dan. FOTO: Tycoon751/Getty Images

Mnogi priporočajo tudi brokoli, ki s svojo bogato sestavo varuje pred številnimi boleznimi. Ena od ključnih učinkovin je sulforafan, ki deluje izrazito protivnetno ter antioksidativno in ki naj bi nevtralizirali delovanje prostih radikalov. Prostato varujejo še druge križnice, kot so hren, repa, ohrovt, redkvice, zelje in drugi predstavniki te skupine. Proti raku izjemno močno deluje zeleni čaj, bogat z antioksidanti in alkaloidi, vsebuje pa tudi vitamine A, D, E, C, B, B5, H in K ter minerale mangan, magnezij, cink, krom in selen, karotenoide, tokoferole. Hvali se z vsebnostjo fluorida in nekaterih drugih fitokemičnih spojin. Vsebuje veliko polifenolov, zlasti katehin, znan kot epigalokatehin-3-galat, ki je zelo učinkovit pri uničevanju prostih radikalov. Če zelenega čaja niste vajeni, je najbolje, da za začetek z njim nadomestite jutranjo kavo, če vam okus ne diši preveč, ga dodajte smutiju.

Dragocene buče

Ne pozabite na stročnice, kot so leča, fižol in čičerika, ki so bogate s fitoestrogeni. Ti ugodno vplivajo na delovanje hormonov, po neki študiji naj bi z njihovim rednim uživanjem zmanjšali možnost za pojav raka prostate za kar 20 odstotkov! Stročnice so razkošen vir beljakovin, zato z njimi mirno nadomestimo kakšen mesni obrok. Priporočljivo je tudi vsakodnevno uživanje bučnih semen, ki se v ljudskem zdravilstvu že stoletja uporabljajo za lajšanje težav, povezanih s povečanjem prostate in z razdražljivim mehurjem, zato so učinkovite pri ženskah, ki pogosto trpijo zaradi vnetja mehurja. Bučna semena vsebujejo koristne maščobe in najrazličnejše vitamine, vlaknine, antioksidante, baker, železo, magnezij, kalij in cink.

Tudi pravilna prehrana lahko pomaga skrbeti za zdravje. FOTO: Rosshelen/Getty Images

Kar se da pogosto naj bodo na jedilniku tudi ribe, ki so bogate z dragocenimi maščobnimi kislinami omega 6 in omega 3 ter veljajo za varuhinje zdravja. Za gašenje žeje je odličen sok granatnega jabolka, ki je razkošje antioksidantov, nekatere študije pa so potrdile tudi močan učinek pri preprečevanju raka prostate.