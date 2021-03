Ohranimo mladostni videz

Treba se je izogibati soncu in uporabljati primerna zaščitna sredstva.

Veliko je nekirurških posegov, ki jo bodo pomladili. FOTO: Iuliia Mikhalitskaia/Getty Images

Pomembno je, da uporabljamo negovalna sredstva, ki ji ustrezajo.

Staranje je neizogibno, procesi se začenjajo že dokaj zgodaj: že v poznih dvajsetih letih se začneta manjšati proizvodnja in vsebnost kolagenih in elastičnih vlaken. Kako se bo starala naša koža, pa je odvisno tudi od našega načina življenja.Zunanji dejavniki, ki vplivajo na prezgodnje staranje kože, so številni. V veliki meri so to sončna svetloba, zlasti UV-žarki, pa tudi infrardeči žarki in vidna svetloba. Na kakovost naše kože vplivajo življenjske navade, ki ni nujno, da so dobre; poleg kajenja, neprimerne prehrane, nezadostnega spanja, stresa, premalo rekreacije, gibanja na svežem zraku, onesnaženja okolja lahko na to vpliva neustrezna nega. Pomembno je, da uporabljamo negovalna sredstva, ki naši koži ustrezajo, z njimi namreč lahko do neke mere zaviramo prehitro staranje in popravljamo napake, ki nastajajo ob oksidativnem stresu.Želja po ohranjanju mladostnega videza je pogosta, farmacevtska in kozmetična industrija ter sočasen razvoj in napredek t. i. anti-aging vede ponujajo učinkovita orožja v boju za lepo oblikovano telo, proti staranju in pri odpravljanju vidnih znakov staranja. Na voljo so številni neinvazivni pomlajevalni tretmaji, ki ne terjajo dolgega okrevanja. Taka je na primer mikrodermoabrazija, nekirurški postopek luščenja povrhnjih plasti kože z drobnimi kristali, drobnimi kapljicami fiziološke raztopine ali zrakom pod pritiskom. Pri mezoterapiji skozi nevidne odprtinice mikronskih premerov na koži vnesejo vlažilce, vitamine in hranila. Priljubljeno je pomlajevanje z lastno plazmo, obogateno s trombociti, injiciranje kolagena, tudi botulinskega toksina in drugih polnil, na primer hialuronske kisline in kemično luščenje kože. Pri zategovanju povešene kože na obrazu, vratu, trebuhu, notranjih delih stegen in nadlahti so učinkoviti radiofrekvenčni, ultrazvočni, mikrovalovni in krioterapevtski posegi, ki so primerni za odpravljanje celulita in oblikovanje telesa, pravijo dermatovenerologi.Za mladostnejši videz je učinkovito t. i. frakcionirano pomlajevanje, med katere spada poseg z ablativnim laserjem CO2, ki kožo zgladi in obenem zategne. Strokovnjaki pravijo, da je med najučinkovitejšimi, kar zlati standard, če želimo bolj mladostni videz brez večjih posegov na obrazu. Gre za nekirurški lifting, ki je primeren za glajenje kože na obrazu v primeru brazgotin po aknah in starajoče se kože z gubami, pri čemer fizionomija obraza ostane nespremenjena, o posegu pravijo strokovnjaki.