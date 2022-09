Odvrzite življenjske zablode

Ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce opozarja na to, da lahko naša zmotna prepričanja krojijo naše življenje. Če si na primer mislimo, da nas nihče ne mara, ker smo nepomembni, ali da smo nebogljeni v krutem zunanjem svetu, se bo to odražalo v našem svetu. Svetuje, naj prepoznamo svoje zmotne predstave iz otroštva in si jih zapišemo, nato ugotovimo, kako so krojile naše različne življenjske situacije. Nato spremenimo trditve v pozitivno obliko – na primer »vsi me imajo radi in v svetu nekaj pomenim«. Ali: »Vsa moč je v mojih rokah in svet je pravičen in dober do mene.« Poskusimo nove trditve ponotranjiti in posvojiti, nato pa opazujemo, kako se dogodki, naši odzivi in misli spreminjajo v skladu z našo novo resnico.

Vadim Zeland, sovjetski znanstvenik in avtor teorije transurfinga, pa pravi, da svobodo dosežete, šele ko prekinite svoje bitke, in da se lahko svoje svobodne volje poslužujemo, šele ko se začnemo zavedati vzrokov svoje odvisnosti oziroma nesvobode. Pojasnjuje, da je naša odvisnost, da sodelujemo v vsiljeni bitki, saj nam od rojstva kažejo, kje je naše mesto v svetu, kakšen je naš pogled na svet, kakšna so pravila igre, ki se ji reče življenje. Svobodo lahko pridobimo tako, da izstopimo iz igre in njenih pravil in ne verjamemo, da nimamo druge izbire. »Pridobiti svobodo pomeni, da se odrečete pomembnosti – ničemur ne pripisujte prevelike pomembnosti, ne znotraj ne zunaj sebe,« svetuje.