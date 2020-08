Odvisni od zdravil: nujen je nadzor

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Najpogosteje jih predpiše družinski zdravnik, a mora imeti nad njihovim jemanjem tudi nadzor. FOTO: Amorn Suriyan/Getty Images

Vsi ne razvijejo odvisnosti

Prepoznati odvisnost

Odvisnost prepoznamo tudi po tem, da uživanje zdravila nadaljujemo kljub jasnim dokazom o škodljivosti tega početja, samo uživanje ter dejavnosti za pridobitev zdravila pa postanejo pomembnejši od drugih obveznosti v življenju. Odvisnost se lahko pojavi po štirih do šestih tednih uporabe, odtegnitveni simptomi pa se lahko pojavijo že po enem do desetih dneh po opustitvi zdravila, pravijo strokovnjaki NIJZ.

Nujen je nadzor

Dolgotrajno jemanje privede do hitrega razvoja tolerance, zato oseba potrebuje vedno večje odmerke za enak učinek, kar vodi v pojav fizične odvisnosti.

Za odvisnost od zdravil je značilno, da čutimo zelo močno potrebo po uporabi zdravila, prav tako moramo za njegovo zadovoljivo delovanje nenehoma povečevati odmerek; zdravilo uporabljamo, čeprav vemo, da smo od njega odvisni, in čeprav nas pretirano jemanje ovira pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti.Ljudje postanejo najpogosteje odvisni od tablet, ki vplivajo na duševnost, kot so pomirjevala, uspavala in sredstva proti bolečinam. Pri zdravljenju odvisnosti od zdravil zdravniki običajno postopoma znižujejo dnevni odmerek, v nasprotnem primeru, torej če zdravila zmanjka ali ga nehajo jemati, nastopi odtegnitvena kriza. Ta je pri opioidnih analgetikih sicer zelo neprijetna, ni pa življenjsko ogrožajoča. Kot pravijo psihologi, lahko huda odtegnitvena kriza, na primer pri pomirjevalih, privede tudi do epileptičnih napadov ali tudi smrti.V Sloveniji imamo programe zdravljenja odvisnosti od zdravil. Običajno ga najprej izvajajo družinski zdravniki, če niso uspešni, se lahko nadaljuje v bolnišnici.V današnjem času uživanje pomirjeval ni več takšen tabu, kot je bil včasih. Pomirjevala ne učinkujejo pri vseh ljudeh enako, in medtem ko nekateri razvijejo odvisnost, je drugi ne. Koliko Slovencev je odvisnih, je težko oceniti, saj vsi ne pridejo po pomoč.Zdravila, ki povzročajo odvisnost, vplivajo na možganske funkcije, spreminjajo zavest, zaznavanje, vedenje, čustvovanje in miselne procese. Med temi so analgetiki, uspavala, pomirjevala in psihostimulativna zdravila, opioidi, antipsihotiki.Začne se s škodljivo uporabo, ki še ni odvisnost, in takrat je še čas, da se ustavi pot v odvisnost. Razvoj odvisnosti se pritihotapi v človekovo življenje, in ko postane odvisen, je običajno presenečen.Ljudje do zdravil pridejo na različne načine. Dobijo se z lahkoto tudi prek spleta, posamezniki pa jih uporabljajo brez nadzora zdravnika. V tem primeru so v veliki nevarnosti, da se razvije odvisnost. Najpogosteje jih predpisujejo zdravniki, a imajo pomembno nalogo, da nenehoma pazijo, da osebe, ki ta zdravila prejemajo, od njih ne postanejo odvisne. Ta nadzor ni vedno lahek. Družinski zdravniki, ki so po navadi prvi, ki posamezniku predpišejo pomirjevala, imajo zelo malo časa za pacienta in marsikdaj bi se lahko kakšna takšna težava razrešila s pogovorom, a zanj preprosto ni časa.Drugi način je preprodaja predpisanih zdravil. To pomeni, da ljudje, ki jim zdravnik predpiše zdravila, ki lahko povzročajo odvisnosti, ta preprodajajo iz različnih razlogov, največkrat zaradi pridobitve denarnih sredstev. Ali pa jih podarjajo prijateljem, ti pa jih uporabljajo brez nadzora zdravnika: nevarno je jemati zdravila nekoga drugega, da bi olajšali svoje težave, poudarjajo strokovnjaki.