Odvisni od vadbe

Redna telesna aktivnost je, poleg uživanja uravnotežene prehrane, najboljši recept za krepitev in ohranjanje zdravja. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije bi moral vsak posameznik vsaj 150 minut na teden izvajati zmerno aerobno telesno dejavnost oziroma visoko intenzivno aerobno telesno dejavnost vsaj 75 minut na teden. »Poleg tega se za odrasle priporoča, da vsaj dvakrat na teden izvajajo vaje za mišično moč in vzdržljivost. Za odrasle po 65. letu se priporoča še, da vključijo tudi vaje za ravnotežje, ki naj jih izvajajo vsaj trikrat na teden,« priporočila povzemajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Pri čemer poudarjajo, naj si vsak izbere tisto, ki mu prinaša veselje in jo najlažje vključi v vsakdanje življenje. »Začnimo z majhnimi koraki in postopoma dodajajmo več telesne dejavnosti v naš vsakdanjik,« sklenejo.

150 minut zmernega gibanja na teden za zdravje

Pretiravanje škodi

A kot pri vseh stvareh v življenju tudi pri telovadbi ni treba pretiravati, da ne pridete do točke, ko z njo postanete zasvojeni. Še posebno če (pre)pogosto spremljate različne parametre na t. i. pametnih fitnes urah, kot sta število prehojenih korakov in porabljenih kalorij. Strokovnjaki so si enotni, da se je dobro zamisliti, če brezglavo sledite ciljem, ki vam jih postavlja pametna naprava in telovadite do onemoglosti. Pa tudi če začnete zanemarjati prijatelje le zato, da lahko na vadbi ostanete dlje. In če si ne predstavljate vadbe brez pametne ure ter postanete jezni nase, ko ne dosežete ciljev, ki vam jih nalaga vaš elektronski fitnes spremljevalec.

Za odvisnost od telovadbe ni treba kriviti le fitnes ur, ampak tudi posameznikove želje in zahteve po tem, kaj želi z redno telesno aktivnostjo pri sebi doseči. Nekateri bi radi imeli izklesano telo in v fitnesu pri posameznih napravah vztrajajo po več ur na teden. Drugi si želijo preteči maraton in vsak dan premagajo po več kilometrov. Ni problem, če so vsi ti dobro telesno pripravljeni in dobro vedo, kateri je tisti trenutek, da si odpočijejo oziroma vzamejo prost dan od telovadbe. V nasprotnem je namreč lahko te tudi preveč. Izpostavljamo najpogostejše znake, ki sporočajo prav to.

Po intenzivni vadbi je normalno, da vas naslednji dan bolijo mišice. Problem nastane, če bolečine v mišicah vztrajajo več kot dva ali največ tri dni po vadbi in če se to pogosto ponavlja. Prevelika količina telesne aktivnosti lahko povzroči, da boste ponoči težje zaspali ali pa sploh ne boste mogli zatisniti očesa. Ni dobro, če je utrujenost pogosta in se pojavlja tudi med vadbo. Počitek je tisti, ki vam povrne energijo za telesno aktivnost.

Zdrava količina vadbe je tista, po kateri se dobro počutite. Ne pa občutek, da so vaše mišice manj vzdržljive, zmogljive in vam kljub večji količini vadbe pešajo moči. Če pretiravate, boste morda občutili nenehno lakoto. Zato lahko pridobivate težo. Pretiravanje pri telesni aktivnosti lahko negativno vpliva na vaš imunski sistem in tako lahko hitreje zbolite.

V nasprotju z bolečimi mišicami je lahko sistemsko vnetje sprožilec večjih bolezni. Tudi zato je dobro, da ne pretiravate. Četudi velja, da vadba prinaša energijo, pretiravanje z njo lahko povzroči ravno nasprotni učinek: pogosteje lahko postanete žalostni in depresivni. Dober kazalnik, da telovadite več, kot vam dopušča vaše telo, so lahko tudi poškodbe med treningi.