Odrasli Slovenci nedejavni

Človeško telo je ustvarjeno za gibanje. Potreba po gibanju je fiziološka, tako kot po hrani, vodi in svetlobi. Lahko rečemo, da je največje in najvrednejše darilo, ki smo ga prejeli za življenjsko izkušnjo, prav naše telo, pravi prof. dr. Maja Pajek, prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.

Pomembne so tudi vaje za ravnotežje. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Z razvojem človeštva so se spremenili vzorci gibanja. Zaradi spremenjenih okoliščin prilagajanja narave sodobnemu načinu življenja, neusmiljene bitke s časom in razvoja informacijske tehnologije je gibanja vse manj. Večino dneva preživimo sede, v avtomobilu, na delovnem mestu, v šoli, pred televizorjem ali računalnikom in tako gibalno zanemarjeni vstopimo v tretje življenjsko obdobje.

Pajkova pravi, da je redna in zadostna telesna vadba ključnega pomena v starosti. »Pripomore namreč k ohranjanju telesnih sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne pri vsakodnevnih opravilih in aktivnostih, po drugi strani pa vpliva na posameznikovo počutje. Redna telesna dejavnost krepi mišice, vpliva na zdravje kosti, blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje družabne spretnosti, samospoštovanje in samozavest, krepi imunski sistem ter vpliva na kakovost spanca. Skupaj z ustrezno prehrano telesna dejavnost varuje tudi pred čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšuje tveganje za padce in poškodbe pri padcih.«

Z gibanjem se obvarujemo pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Za moč in ravnotežje

Različne epidemiološke raziskave so pokazale, da redna telesna dejavnost varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni: vpliva na zmanjšanje tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni, možganske kapi, visokega krvnega tlaka, sladkorne bolezni tipa 2, osteoporoze, raka debelega črevesa in raka na prsih.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije za doseganje večine koristi za zdravje zadošča zmerna telesna dejavnost, ki traja skupaj vsaj 30 minut na dan, izvaja pa se večino ali vse dni v tednu. Ameriško združenje za srce za starejše odrasle priporoča aerobne gibalne dejavnosti, kot so hoja, hoja po stopnicah, tek, kolesarjenje, ples, planinarjenje, tek na smučeh, plavanje in aerobika.

Priporočljive so tudi vaje za mišično moč vsaj dvakrat na teden, vaje za gibljivost prav tako dvakrat na teden po najmanj 10 minut za vse večje skupine mišic in vaje za ravnotežje, ki bi jih morali izvajati vsaj trikrat na teden in tako pripomogli k zmanjšanju tveganja za padce. Vaje za ohranjanje ravnotežja so na primer dvig na prste nog, stoja na eni nogi, vrtenje okoli svoje osi, obešanje perila, stoja pri miru z zaprtimi očmi in odročenimi rokami …

Starejši naj vedno izberejo tudi aktiven transport.

Priporočila vedno veljajo za zdrave starejše odrasle, a je dobro in tudi nujno, da se pred začetkom izvajanja telesne vadbe posvetujemo z osebnim zdravnikom in kineziologom, svetuje Pajkova. Žal podatki za Slovenijo kažejo, da je v starostni skupini nad 65 let telesno nedejavnih kar okoli 60 odstotkov starejših odraslih, zato je izjemnega pomena, da pred začetkom telesne vadbe kineziolog ugotovi, v kakšnem telesnem stanju je starostnik, in naredi osebni načrt vadbe, prilagojen njegovemu trenutnemu stanju telesa in morebitnim bolezenskim stanjem, ki jih posameznik ima. »Kineziolog bo s pomočjo testne baterije ugotovil gibalne sposobnosti in učinkovitost posameznika in na podlagi tega predpisal ustrezno vadbo, ki bo ciljno usmerjena, načrtovana, organizirana, strokovno izpeljana na najvišji možni ravni in nadzorovana. Telesna vadba je najbolj učinkovita takrat, ko je prilagojena posamezniku, in je na ta način možnost poškodb najmanjša. Starejšim toplo priporočam, da se telesne vadbe lotijo pod vodstvom strokovno usposobljenih kadrov.«

Pred začetkom izvajanja telesne vadbe se je dobro posvetovati z osebnim zdravnikom in kineziologom.

Strokovnjakinja starejšim svetuje, da poleg redne telesne vadbe vedno izberejo tudi aktiven transport, kot so hoja po stopnicah namesto vožnja z dvigalom, peš ali s kolesom v trgovino namesto z avtom, in podobno.