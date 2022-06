Odpraviti ga ne moremo: s prehrano in vajami ga lahko zmanjšamo

Celulit na stegnih, bokih in zadnjici je večna tema večine žensk, kdaj pa kdaj pa tudi moških: kako ga odpraviti, kako ga ne imeti, kaj za to narediti in kaj pri tem pomaga ... Njegova odprava je lahko zelo frustrirajoča misija, potrebna sta prava prehrana in program treninga, da izboljšamo videz pomarančne kože.

Masaža spodbuja in pospešuje krvni pretok, razgrajuje maščobne blazinice. FOTO: Artursfoto/Getty Images

Kaj sploh je celulit? Tako pravimo grudičasti maščobi, ki oblikuje žepe tik pod površino kože. Ima ga vsaj 80 odstotkov žensk.

Ni bolezen in stanje ne vpliva na splošno zdravje ženske. Je pa res, da so številni ljudje s celulitom navadno tudi predebeli. Ko se človek zredi, maščobne celice nabreknejo, vezno tkivo, s katerim je maščoba prepredena, pa ostane enako. Zato maščoba nabrekne v edino možno smer, proti koži, in nastanejo tako imenovane celulitne jamice. S starostjo se po navadi stanje še slabša, če seveda nič ne naredimo, da bi ga zmanjšali.

Poleg tega k nastanku in slabšanju celulita pripomore slab pretok limfe. Slabo kroženje limfe, ki nastane zaradi odvečne maščobe, premalo gibanja in zastajanja vode, lahko povzroči, da se začnejo odpadki in strupi, ki potujejo po limfnem ožilju, kopičiti v tkivih. Zaradi tega imajo celulit tudi ženske, ki sicer niso debele, a so vsekakor v manjšini.

Delujmo preventivno

Če ga je preveč, lahko močno vliva na samopodobo ženske in kakovost življenja, zato je najbolje preprečiti njegov nastanek: veliko lahko naredimo sami, najbolj učinkoviti bomo, če bomo združili več metod. Uživanje zdrave hrane z majhno količino soli, redna telesna vadba in ohranjanje mišične napetosti oziroma tonusa so dejavniki, ki najbolj vplivajo na optimalni videz naše kože, povedo zdravniki.

Ob tem opozarjajo pred raznimi nepreizkušenimi metodami, za katere ni znanstveno potrjenih dokazov o učinkovitosti. Lahko pa nekateri sodobni postopki, ki vključujejo individualno prilagojeno masažo in limfno drenažo, stanje precej popravijo, a učinki so praviloma prehodnega značaja.

Vsakdo lahko dobi celulit, čeprav je med ženskami bolj razširjen zaradi različne razporeditve mišic, vezivnega tkiva in maščobe.

Vedeti je treba, da celulita popolnoma ne moremo odpraviti, lahko pa ga močno zmanjšamo. To lahko storimo tako, da najprej zmanjšamo celotno telesno maščobo, zaužijemo manj kalorij, več živil z visoko vsebnostjo pustih beljakovin in zelenjavo, predvsem križnice, kot so zelje, ohrovt in brokoli. Pomembno je, da smo fizično aktivni in da v vsakodnevno gibanje vključimo prave vaje. Za zmanjšanje celulita kineziologi svetujejo vaje za moč, s katerimi bomo na vseh kritičnih delih telesa zgradili mišice. V vsakodnevno telovadbo je treba vključiti tudi kardio aktivnosti višje intenzivnosti, s katerimi bomo spodbudili pretok krvi v noge.