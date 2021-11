Odmašimo nos

Ko nas virus napade, se telo brani in začne se proces vnetja. Sluznica dihal pordeči, oteče in izloča izcedek. Na začetku prehlada je ta praviloma voden, potem se zgosti in nos je zamašen, opiše specialistka farmacije mag. Darja Potočnik Benčič.

Prehlad je najpogostejši krivec za zamašen nos. FOTO: Unomat/Getty Images

Prva pomoč

Stanje je bolj nadležno kot nevarno, doda. »Nevarno pa je to, da se z izcedkom iz nosu širi okužba. Zato je pomembno, da vzdržujemo higieno brisanja nosu. To pomeni vedno v papirnati robček, ki ga zavržemo v koš za smeti. Pogosto si umivamo roke. V tem letu smo se tudi naučili, da kirurška zaščitna maska preprečuje širjenje okužb, ki se širijo kapljično. In virusi, ki povzročajo prehlad, se širijo na prav tak način.«

Pri zamašenem nosu lahko brez omejitev spiramo nos s fiziološko raztopino. Ta je primerna tudi za dojenčke, pravi sogovornica. »Higieno nosu s fiziološko raztopino bi svetovala tudi sicer, saj smo pozimi v zaprtih prostorih, zrak je suh in izsušena sluznica je bolj dovzetna za okužbe.« Če izpiranje nosu z fiziološko raztopino ne pomaga, si pri odmašitvi pomagamo z dekongestivi – to so kapljice ali pršila za nos, ki povzročijo skrčenje žilic v nosu, posledično zmanjšujejo nabreklost nosne sluznice in olajšajo dihanje –, ki pa so namenjeni le kratkotrajni uporabi, opozori Darja Potočnik Benčič.

Pomembno je, da dovolj pijemo: zelo dobra je limonada, tudi ingverjev čaj z limono. FOTO: Getty Images

Kaj pa preventiva

»Dolgotrajna uporaba ima ravno nasprotni učinek. Zaradi poškodovane sluznice ima oseba ves čas občutek zamašenega nosu in prekomerno uporablja lokalne dekongestive. Ti obstajajo tudi v obliki tablet, praviloma so to kombinirane tablete proti bolečini, vročini in izcedku iz nosu in dodatno vsebujejo še vitamin C.« Pri uporabi vseh teh zdravil je treba biti previden, še opozori sogovornica. »Lahko povzročijo težave srčnim bolnikom in bolnikom z boleznimi ščitnice. Prav tako so namenjena kratkotrajni uporabi, tablet pa nikakor ne smemo kombinirati še s kapljicami in pršilom, saj se lahko predoziramo.«

Uporaba fiziološke raztopine je, kot rečeno, lahko neke vrste preventiva, da poskrbimo za prehodnost nosu in boljše dihanje. Ni pa priporočljivo, da bi kar vsak dan uporabljali tudi pršila in kapljice, ki vsebujejo dekongestiv. Uporabimo jih lahko le izjemoma, morda pred spanjem, razloži Darja Potočnik Benčič in dodaja, da kot preventiva pri prehladu pomagajo še vlažen prostor, počitek in nujno uživanje dovolj tekočine.

Izsušena sluznica je bolj dovzetna za okužbe.

»To pozimi potrebujemo zaradi suhega zraka, s kašljanjem, kihanjem in izcedkom iz nosu pa jo dodatno izgubljamo. Ni nujno, da pijemo vedno čaj, saj ga veliko ljudi ne mara. Pomembno je, da dovolj pijemo. Zelo dobra je limonada, saj vsebuje vitamin C, ali pa ingverjev čaj z limono,« pove sogovornica in dodaja, da je preventiva pri prehladu tudi to, da se izogibamo zaprtim prostorom z večjo koncentracijo ljudi, če je to seveda možno. Pomagajo tudi uživanje hrane, bogate z vitamini, ter umivanje rok, higiena kašlja in brisanja nosu. Nič pa ne bo tudi narobe, če bomo občasno posegli tudi po prehranskih dopolnilih za odpornost. O izbiri teh, svetuje Darja Potočnik Benčič, se vsekakor posvetujemo s svojim farmacevtom. Ni namreč vse primerno za vsakogar.