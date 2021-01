Odmaši zamašen nos

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V vodo kanemo nekaj kapljic eteričnega olja poprove mete ali rožmarina. FOTO: Marrakeshh/Getty Images

Voda naj ne bo vrela, da se ne opečemo in ne poškodujemo sluznice dihalnih poti.

Pozimi so pogosti prehladi, viroze, pri katerih si težave lajšamo s počitkom, pitjem čaja, bolečine v žrelu blažimo z lizanjem pastil, pri zamašenem nosu pa si marsikdo rad pomaga z inhalacijami. Te si pripravimo v posebej za to namenjenem priročnem inhalatorju – maska naj se dobro prilega obrazu –, če ga nimamo, pa kar v kuhinjski posodi, v katero vlijemo vročo vodo – tej dodamo na primer morsko sol, zelišča, recimo kamilico, žajbelj ali meto, tudi eterična olja, a s temi smo res previdni; potrebujemo še veliko brisačo in že lahko inhaliramo.Nagnemo se nad posodo, kakih 30 cm nad njo bodimo, glavo in posodo prekrijemo z brisačo ter vdihujemo topel zrak skozi usta in nos kaki dve minuti, oči naj bodo zaprte, potem dvignemo glavo in se razkrijemo, nekajkrat vdihnemo in spet inhaliramo, če nam je prijetno, seveda, sicer prekinemo. Nadaljujemo, dokler nastaja para. A pozor: voda naj ne bo vrela, da se ne opečemo, poškodujemo pa lahko tudi sluznico dihalnih poti.Z inhaliranjem, torej vdihavanjem toplega in vlažnega zraka, se sluz redči, sluznica pa navlaži, visoka temperatura pa naj bi preprečevala vdor in tudi razmnoževanje virusov.Preprost recept za raztopino za inhaliranje je 10 gramov soli na 100 ml prekuhane vode. Zavremo pol litra vode, odstavimo in počakamo kako minuto, potem pa vanjo kanemo kapljico poprove mete, ki si jo lahko vmasiramo tudi v sence, saj blaži glavobol, ali čajevca, ki koristita sinusom. Nagnemo se nad posodo in vdihavamo minuto. Odmaknemo se, spet dodamo kapljico olja in inhaliramo minuto, ponovite do petkrat, torej do pet kapljic. V vrelo vodo lahko stresemo nekaj posušene kamilice. Ali pa v štiri dl vode kanemo dve kapljici eteričnega olja čajevca in tri kapljice eteričnega olja evkalipta. V vodno paro lahko kanemo tudi po dve kapljici eteričnega olja rožmarina, ki deluje spodbudno, blaži prehlad in odpira zamašen nos, sivke, timijanovo olje deluje čistilno in je izvrstno za inhalacije in kopeli pri blaženju vnetij dihal.Pripravimo lahko mešanico, s katero odišavimo in očistimo zrak v prostoru, uporabimo eterično olje limone, rožmarina in evkalipta, in sicer največ šest kapljic za 20 kvadratnih metrov velik prostor; damo jih v difuzor ali skledico z nekaj vroče vode. Če imamo doma otroke, stare od 3 do 10 let, uporabimo olji sivke in bele jelke, za mlajše od treh pa sivke in mandarine, in to največ štiri kapljice.