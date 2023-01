Odlična novica: kombinacija stomatologije in spa-tretmajev

V kliniki Ortoimplant Dental Spa je tako vse podrejeno ustvarjanju dobrega počutja pri pacientih skozi ves čas trajanja obiska – od samega ambienta in sproščujoče glasbe pri prihodu pa vse do aromaterapije in sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije, s katero se poleg bioobmočij in terapij s kisikom dosegajo izjemni rezultati na področju skrajšanja časa okrevanja in zadovoljstva strank.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant Dental Spa