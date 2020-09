Odličen napitek za lep trebuh

​Zakaj pomaga

Za napitek iz njih potrebujete:

2,5 decilitra vode

žlico medu

sok ene limone

žlico semen oljne kadulje

Priprava

Če bi se radi znebili trebušne maščobe, zdravemu življenjskemu slogu dodajte še napitek, ki zaradi kombinacije izbranih sestavin topi obloge maščob na trebuhu. Gre za kombinacijo semen oljne kadulje, medu, limone in vode.Oljnokaduljna semena vsebujejo veliko antioksidantov, zdravih maščob in vlaknin ter pozitivno vplivajo na prebavo. Limona pripomore k detoksikaciji organizma, blagodejno vpliva na kožo ter prav tako pospešuje prebavo. Med je zaveznik odpornosti in dobre presnove, voda pa je nepogrešljiva za dobro hidracijo in s tem tudi za lepo postavo.Oljnokadulnja semena vsaj eno uro namakajte v vodi, da nabreknejo. Če ste zjutraj na tesnem s časom, jih namočite zvečer, zjutraj pa jim dodajte preostale sestavine. Če bi radi napitek z gladko teksturo, vse mešanico zmešajte v sesekljalniku. Tako pripravljeno pijačo popijte zjutraj pred zajtrkom.