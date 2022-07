Odkrita je nova različica korone z nenavadnim imenom, znanstveniki zaskrbljeni

Različica BA.2.75 z vzdevkom 'kentaver' je bila prvič odkrita v Indiji v začetku maja, od takrat so jo zaznali v približno desetih drugih državah, vključno z Združenim kraljestvom, ZDA, Avstralijo, Nemčijo, Nizozemsko in Kanado. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) jo je 7. julija označil za 'različico pod nadzorom', kar pomeni, da obstajajo nekateri znaki, da bi lahko bila bolj prenosljiva ali povezana s hujšim potekom bolezni, vendar je za zdaj na voljo še premalo podatkov, da bi lahko ocenili resnost situacije. Do enakega sklepa je prišla tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki različice še ni uradno poimenovala.

Strokovnjake skrbi število mutacij

Poleg očitnega hitrega širjenja in široke geografske razširjenosti virologe skrbijo dodatne mutacije, ki jih vsebuje BA.2.75 glede na BA.2, iz katerega se je verjetno razvil. »To bi lahko pomenilo, da je imel priložnost razviti prednost pred že tako uspešnim predhodnikom,« je dejal dr. Stephen Griffin, virolog z Univerze v Leedsu. »Ne gre toliko za mutacije, bolj za število/kombinacijo,« pravi dr. Tom Peacock, virolog na Imperial College v Londonu, ki je bil prvi, ki je novembra 2021 identificiral omikron. »Težko je napovedati učinek tolikšnega števila mutacij, ki se pojavljajo skupaj – to pomeni, da ima lahko vsota vseh teh mutacij slabši izid, kot pa ga bi imela posamezna mutacija.« Griffin je nato navedel še en primer impresivne sposobnosti virusa, in sicer da lahko v svojem koničastem proteinu – delu, ki ga uporablja za okužbo celic in na katerem temelji večina cepiv proti covidu – tolerira spremembe. To vzbuja strah, da bi lahko bil spreten pri izogibanju imunosti, zgrajene s cepljenjem ali predhodno okužbo z novim koronavirusom.

Zakaj 'kentaver'?

Kot že omenjeno, Svetovna zdravstvena organizacija različice virusa še ni poimenovala, malo verjetno je, da se bo – kljub temu, da so to poimenovanje že prevzeli mediji in družbena omrežja – odločila za ime 'kentaver', saj različice virusa in njihove podvariante poimenuje po črkah v grški abecedi oziroma s črkami in števili. 'Kentaver' tako izhaja iz tvita uporabnika xabitron1, ki je 1. julija zapisal: »Pravkar sem poimenoval različico BA.2.75 po galaksiji. Njegovo novo ime je kentaver. Navadite se. Danes poveljujem vsemu pandemičnemu.«