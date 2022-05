»Odkar je izgubila službo, žena popiva, od doma je odgnala celo najino hčerko«

»Pred korono sva alkohol spila le ob priliki, zdaj pa pije veliko več in bolj pogosto. To zelo vpliva na najin odnos pa tudi na najino hčerko. Ta ima sicer fanta in veliko časa preživi z njim. Mislim da tudi zato, ker se doma ne počuti več dobro, saj je žena depresivna in pod vplivom alkohola ...«

Preberite izpoved bralca in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si.