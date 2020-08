Oddih brez konfliktov

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Morda se ni treba odzvati na vsako besedo, na vsako najmanjšo stvar, ki nas zmoti. FOTO: Littlebee80/Getty Images

Počakajmo z reakcijo

Koristni nasvet

Psihologinja dr. Tjaša M. Kos pravi, da bomo prepire najučinkoviteje preprečili, če se bomo o svojih predstavah in pričakovanjih ter načrtih glede dopusta pogovorili s partnerjem. Predvsem bomo veliko naredili s tem, če bomo kakovostno in samouresničeno živeli vse leto – tako da ne bo tolikšnega pritiska na čas oddiha. Kakovostno, izpolnjujoče življenje vse leto, realistična pričakovanja in gojenje pozitivne komunikacije so najboljši temelji, na katerih bomo lahko gradili zadovoljujoč dopust.

Konflikti med partnerjema na dopustu so pogosti. Je vzrok morebiti to, da si ljudje vse leto lažejo in potem, ko so dva tedna skupaj, enostavno vse izbruhne? Predstavljamo nekaj vzrokov in rešitev, kako premostiti konflikte.Dopust je težko pričakovan čas v letu. Mesece se veselimo, načrtujemo, pripravljamo, kako bo lepo.Pogosto nam pomeni neko svetlo točko, ko bomo poplačani za vse naše težave in tegobe, ki jih trpimo med letom. Raziskave pa kažejo, da nas velik delež na dopustu doživlja veliko stresa. Po nekaterih podatkih naj bi kar dve tretjini vlog za ločitev prišlo po času dopustov, 60 odstotkov parov pa je po končanem oddihu nad njim razočaranih.Kot pravi psihologinja dr.je pomemben razlog za to v visokih pričakovanjih, različnih predstavah in slabih ali pomanjkljivih komunikacijskih vzorcih. Z nekaj preprostimi strategijami si lahko pomagamo, da bo naš dopust prijeten in ne bomo del negativne statistike.»Sebi in partnerju boste naredili veliko uslugo, če boste znižali pričakovanja. Navsezadnje je tudi dopust čas, ko še naprej obstajamo z vsemi našimi lastnostmi – tistimi bolj in tistimi manj funkcionalnimi. Realistična pričakovanja in odprtost za to, kar prinese čas, so boljša popotnica kot visoki standardi in ambiciozni načrti,« pravi strokovnjakinja in dodaja, da dopust pomeni spremembo okolja. Tudi nove okoliščine, v katerih se je treba znajti. Zato so konflikti neizogibni. Naša sposobnost komunikacije oziroma kapaciteta za t. i. konstruktivno prepiranje je ključna, če želimo dopust preživeti tako, da bomo na koncu vsi zadovoljni.Če vendarle izbruhnejo konflikti, je smiselno uporabiti modrost parov, ki so skupaj že vrsto let, svetuje psihologinja. Morda se ni treba odzvati na vsako partnerjevo besedo, na vsako najmanjšo stvar, ki nas zmoti. Mogoče je pametneje kaj tudi spregledati. Smiselno se je ukvarjati le z vsebinami, ki nas res globoko zmotijo in so v nasprotju z našimi vrednotami. »Vsekakor je smiselno nekoliko počakati z reakcijo in razčiščevanjem. Prav tako ni smiselno vleči nekih potez z dopusta in delati dokončnih odločitev v tem času. Dopust je izjemen čas in odločitve, sprejete takrat, zelo verjetno ne bodo ustrezale normalnim razmeram vsakdanjika,« pravi Kosova.Dajte čas sebi in partnerju, pustite, da se stvari usedejo, potem pa se v miru pogovorite o razhajanjih. Govorite predvsem o sebi, o svojih čustvih. Tjaša M. Kos svetuje, da uporabimo t. i. aktivno poslušanje in poskušajmo jasno skomunicirati svoje želje. »Upoštevajte, da ima tudi partner svoje želje, nekaj, kar je v njegovem svetu prav tako utemeljeno, kot so vaše želje v vašem. Skupaj poskušajta najti kompromisno rešitev, ki bo v skladu z vašimi in njegovimi temeljnimi vrednotami. Če se o tem pogovarjamo vnaprej, si lahko prihranimo marsikatero sitnost. Prav tako je smiselno reševanje konflikta, ko se stvari že nekoliko umirijo. Ad hoc rešitve nikoli niso modra izbira.«