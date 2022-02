Od tega je odvisno, kako hudo boste zboleli, če se okužite s koronavirusom

Raziskava, ki so jo izvedli znanstveniki medicinske fakultete v Beogradu, je pokazala, da imata pri koronavirusu velik vpliv bolnikova genetika in njegova odpornost, poroča srbski Kurir. Krvna skupina, predispozicija DNK, telesna odpornost in imunost lahko igrajo veliko vlogo pri obrambi telesa pred okužbo s koronavirusom, je pokazala najnovejša raziskava, ki so jo izvedli znanstveniki v Beogradu. Rezultate je objavila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). Raziskave so pokazale, da je odziv telesa na virusno okužbo odvisen od bolnikove genetike in odpornosti. Bolniki s covidom 19, ki so nosilci genotipov z nižjo aktivnostjo antioksidativnih encimov in nižjo antioksidativno zmogljivostjo, imajo večjo dovzetnost za covid.

Na razvoj klinične slike vpliva tudi krvna skupina

Infektolog Žarko Rankovič je povedal, da so dosedanje izkušnje pokazale, da je razvoj klinične slike odvisen od pridruženih bolezni in da so najranljivejši ljudje s kroničnimi boleznimi, nekaterimi imunskimi pomanjkljivostmi, bolniki s povečano telesno maso, bolniki s sladkorno boleznijo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo in srčno-žilni bolniki.

Na razvoj klinične slike vpliva tudi krvna skupina. Obstajajo študije na Kitajskem, v Italiji in Španiji, ki so bile izvedene na vzorcu preko 5000 ljudi in kjer je bilo dokazano, da ljudje s krvno skupino 0 manj verjetno zbolijo za covidom 19 in imajo blažjo klinično sliko, medtem ko ljudje s krvno pogosteje zboli tip A, B, AB.

Cepljenje kot izhod iz pandemije

Ranković meni, da je najpomembnejše, kar vpliva na razvoj klinične slike, cepljenje. To po njegovih besedah še posebej velja za ljudi, ki spadajo v rizične skupine. »Nobeno cepivo ne ščiti stoodstotno in ni zagotovila, da ne bomo zboleli, a vsi rezultati dosedanjih raziskav o resnosti klinične slike okuženih bolnikov jasno kažejo, da se pri necepljenih osebah s pridruženimi boleznimi razvije težja klinična slika.« Po njegovem se pri cepljenih redko zgodi, da potrebujejo intenzivno terapijo.