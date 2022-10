Od prehlada do sinusitisa: vnetje sinusov je pogosto po prehladu

Jesen pogosto spremljajo prehladi, ker pa se lahko razvijejo v hujše bolezni, kot je na primer vnetje sinusov, je pomembno, da smo nanje pozorni in zdravljenje začnemo čim prej, da bomo preprečili zaplete. Prehladna obolenja in obolenja zgornjih dihalnih poti so pogosta predvsem takrat, ko imamo oslabljeno telesno odpornost, poleg tega jeseni in pozimi ne zaužijemo dovolj svežega sadja in zelenjave, se več zadržujemo v zaprtih prostorih in se premalo gibljemo na svežem zraku.

Vnetje sinusov je pogosto po prehladu. FOTO: Dragana991/Getty Images

Spremljajo ga lahko najrazličnejša vnetja; večino vnetij obnosnih votlin povzročajo virusi, med katere spadajo rinovirusi, koronavirusi, respiratorni sincicijski virusi, virusi gripe. Za vnetja so krive tudi bakterije, in sicer streptokok pnevmonije, hemofilus influence, anaerobi, stafilokoki. Vnetja obnosnih votlin so precej manj pogosto posledica glivične okužbe.

Vnetje sinusov se kaže kot bolečina, na obrazu ali nad zobmi kot tudi med korenom nosu in vekami. Znaka sta še glavobol, ki kljub jemanju protibolečinskih tablet ne popusti, in zvišana telesna temperatura (več kot 38 stopinj Celzija). Da se z našimi sinusi nekaj dogaja, kažejo gost rumeno zelen izcedek iz nosu in ponavljajoče se krvavitve iz nosu. Če vse to vztraja več kot deset dni ali se stanje po nekaj dneh slabša, je treba obiskati zdravnika.

Pomagajmo si sami Če imamo težave in pogosta vnetja sinusov, si lahko pomagamo tudi sami. Priporočljivo je, da takrat počivamo z dvignjenim vzglavjem, saj to omogoča boljše izločanje izcedka. Nos si spirajmo s fiziološko raztopino, popijmo dovolj tekočine, vsaj dva litra toplih napitkov. Pomaga vlaženje prostorov, v katerih bivamo. Zdravniki pri zdravljenju vnetih sinusov ne priporočajo oziroma odsvetujejo inhalacije s paro ali čaji, para namreč lahko dodatno okvari sluznico nosu.

Vnetje sinusov je lahko akutno, torej kratkotrajno, do tri tedne, ali kronično oziroma dolgotrajno. Pogosto se lahko pojavi kot zaplet pri prehladu, tveganje pa povečajo nekatera bolezenska stanja, kot so alergije, nosni polipi, nepravilno raščen nosni prekat, zobne infekcije in gastroezofagealni refluks.

Sinusitis oziroma vnetje sinusov je neprijetno. Kakovost življenja in delovna sposobnost sta pri blagi obliki za nekaj dni okrnjeni, pri zmerni in hudi obliki pa bomo morali počivati in ostati doma celo dva tedna. Prehlade in vnetja obnosnih votlin preprečujemo predvsem z utrjevanjem telesne odpornosti, zdravo prehrano in izogibanjem škodljivim dejavnikom, kot je kajenje. K boljši odpornosti pripomore gibanje na svežem zraku. Pri senenem nahodu in alergijskem vnetju se je treba izogibati alergenom in uporabljati predpisana zdravila.

Virusnim in bakterijskim okužbam se bomo postavili po robu, če bo naš imunski sistem v dobri kondiciji.

Pri ljudeh, ki imajo anatomske spremembe nosu, je pri preprečevanju pogostih vnetij sinusov potrebno operativno zdravljenje, pri ponavljajočih se vnetjih obnosnih votlin, zlasti pri starejših, pa zdravniki priporočajo preventivno cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, Streptococcus pneumoniae je namreč najpogostejši bakterijski povzročitelj pljučnice, poleg nje pa povzroča tudi meningitis, bakteriemijo, vnetje srednjega ušesa in zelo pogosto vnetje obnosnih votlin oziroma sinusitis.