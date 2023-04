Od kod prihaja jeza

Psihologi pravijo, da je jeza, tako kot druga čustvena stanja, rezultat evolucije. Na neki točki v zgodovini nam je namreč zagotavljala veliko evolucijsko prednost. Tisti naši predniki, ki so postali čustveno razburjeni, ko je nekdo prestopil njihove meje, so imeli v sebi več ognja in strasti, tudi pri napadu na druga plemena in živali. Tisti, ki se čustveno niso tako hitro razgreli, niso živeli dovolj dolgo, da bi svoje manj agresivne gene prenesli na potomce.

V telesu se sproži

Jeza je psihično borbeni del stresnega odziva, ki pravi, naj bežimo ali se borimo, sproži pa se v situacijah, ki jih vidimo kot življenjsko ogrožajoče. V telesu se namreč sproži psihična kaskada biokemičnih reakcij, ki telo pripravijo na boj. Če nam v resnici nič ne streže po življenju, se izrazi kot jeza in nasilje.

Vsa čustva sicer izhajajo iz naših potreb. Jeza je rezultat prečkanja naših meja brez dovoljenja. Predstavljajte si, da vas obdaja minsko polje, ki se sproži, ko nekdo vdre v vaš sistem. Meje sicer postavlja ego, in ko se čuti ogroženega, vzame situacijo osebno, je užaljen in na plan pridejo negativna čustva.