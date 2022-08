Od drugih lahko dobite vse, kar si želite

Vadim Zeland navaja konkretna navodila za uspešno doseganje svojih namer v odnosih z drugimi. Pravi, da ljudi motivira njihova notranja namera, ki jo morate spodbuditi, da bo začela delovati za vas in boste od drugih samodejno dobili, kar želite. To se mu ne zdi koristoljubno, saj pravi, da spreminjate samo to, da niste več v napoto temu, kar bi oni radi dosegli.

Če boste drugemu dajali občutek pomembnosti, bo spregledal vaše pomanjkljivosti in vam ugodil. FOTO: Andreypopov, Getty Images

Vsaka notranja namera se temeljno vrti, piše, okoli človekovega občutka lastne vrednosti, le manjši del predstavljajo naše želje. Če ga potrdite v stiku z drugimi, vam bodo naklonjeni in pripravljeni uresničiti vaše cilje.

Kot primer navaja žensko, ki se želi poročiti z izbrancem, ki se poroki izogiba. Če usmerja vse misli v to, da bi ga pregovorila, ne pride nikamor, s tem celo razdira zvezo. Da bi spodbudila delovanje zunanje namere, mora celo opustiti željo po poroki in se vprašati, kaj si on želi od zakona – potem pa usmeriti energijo na uresničitev njegovih pomembnosti. Ne smemo biti prezaposleni z razmišljanjem, kaj bi radi, ampak se potruditi izvedeti, kaj bi radi drugi. S tem ko preusmerimo pozornost na želje in nagibe drugih, pa od njih samodejno dobimo, kar potrebujemo.

Človek v vaši bližini namreč nenehno zavestno in podzavestno ocenjuje, kako se ujemate z njegovim scenarijem odnosov, v katerem bo on zadovoljen s seboj. Če mu boste dajali občutek pomembnosti, bo spregledal vse vaše pomanjkljivosti in vam odpustil napake. Te mu namreč sploh niso pomembne, saj išče v odnosu z vami le občutek lastne vrednosti. Zato se naravnajte na njegovo frekvenco, ga pozorno poslušajte in kažite zanimanje zanj. »Tako deluje zunanja namera, omogoči, da se uresničijo notranje namere drugih, posledično pa dobite tisto, čemur ste se odrekli. V očeh drugih boste namreč postali pomembni, samo če se odrečete svoji notranji nameri in dovolite, da se uresniči njihova. Če bi radi, da vas nekdo spoštuje, tega ne zahtevajte, ampak sami spoštujte osebo, naj postane pomembna v vaših očeh. Če si želite sočutja in hvaležnosti, se iskreno ukvarjajte z njenimi težavami. Če bi bili radi nekomu všeč, mu pokažite, da vam je všeč, in začel bo misliti, da ste prijetni. Če potrebujete pomoč, pomagajte drugim, oseba pa se vam bo oddolžila s pomočjo. Če si želite vzajemne ljubezni, se odrecite pravici po posedovanju v odnosih. Ljubite, ne da bi pričakovali kar koli v zameno, saj boste le tako dobili tisto, čemur ste se odrekli.« Vprašajte se, kako povezati, kar hočete, s tistim, kar potrebuje druga oseba. Posvetite se njenim potrebam in ugotovite, česa ji primanjkuje ter kako lahko zvišate njeno lastno pomembnost. »Opustiti morate svoje interese in se posvetiti interesom drugih – le tako boste lahko stvari priredili tako, da bodo, medtem ko mislijo svoje misli in delajo svoje stvari, upoštevali tudi vaše interese,« ponavlja. Medtem ko se ukvarjate z uresničitvijo njegove notranje namere, mimogrede priložite še svojo željo. Morda vam je sploh ne bo treba omeniti in se bo vse zgodilo samo od sebe.