Očistimo telo strupov

Banane, krompir, kostanj



Program razstrupljanja po navadi traja 14 dni, več kot dobrodošel pa je vsaj enkrat na mesec. Nasvet je preprost in zdrav: zjutraj topla voda z limono, čim več čaja, juhe in čim več sadja ter zelenjave.

Super savna

Čiščenje telesa je nežna vrnitev od nezdravega k zdravemu, kako si povrniti energijo in moč ter kako se znebiti vseh strupov, ki obremenjujejo črevesje in mašijo žile.

Številni so razlogi, zaradi katerih naše telo potrebuje regeneracijo in počitek pa tudi razstrupljanje, razkisanost telesa. Zakisanost telesa je svojevrsten poligon za mikroorganizme, predvsem parazite, ki povzročijo, da postanemo bolniki svoje lastne nesnage. Detoksikacija lahko z vnašanjem zdravih in bogatih živil ter načinom življenja zelo hitro povrne telo v normalno stanje.Brezvoljnost, glavobol, napihnjenost, neredna prebava … so kazalniki, da naše telo potrebuje čiščenje. Različna so mnenja strokovnjakov o dolžini razstrupljevalnih metod; nekateri priporočajo 14-dnevne programe vsakih nekaj mesecev, drugi, da je dovolj, če se čiščenja telesa lotimo vsaj en dan na vsakih nekaj mesecev. Kakor koli se bomo odločili, je vedno dobro, da se prej posvetujemo z zdravnikom ali strokovnjakom za prehrano, da si ne bomo naredili več škode kot koristi.Pri zakisanem telesu so po prepričanju večine strokovnjakov najbolj priporočljiva alkalna živila, ki so po naravi bazična in skoraj ne vsebujejo nobenih kislin. Ta živila nevtralizirajo zakisan organizem in ne spodbujajo nastanka kislin niti v procesu oksidacije. Tisti, ki se odločijo za razstrupljanje telesa, naj pojedo več banan, hrušk, suhega sadja, a ne v prevelikih količinah. Več je lahko tudi krompirja in kostanja. V vsakodnevni jedilnik je treba dodati tudi surovo zelenjavo, mandlje, mleko, skuto in smetano. Hkrati je nujno popiti veliko vode.Pri procesu razstrupljanja je nujen zdrav odnos do življenja, ki narekuje redno gibanje, pravšnji odnos do sebe in bližnjih, kakovosten spanec. Regeneracijo telesa je pravzaprav treba jemati kot promocijo zdravja. Treba se je zavedati, da generalno čiščenje organizma ni slabo. Je pač še eden od postopkov, zaradi katerih nam bo organizem več kot hvaležen.Navsezadnje je čiščenje telesa nežna vrnitev od nezdravega k zdravemu, kako si povrniti energijo in moč ter kako se znebiti vseh strupov, ki nam obremenjujejo črevesje in mašijo žile, kot menijo nutricionisti. Regeneracijo moramo telesu dovoliti, za to pa mu moramo znati prisluhniti. Masaža je ena najstarejših zdravilnih metod in spada med najpomembnejše regeneracijske tehnike.Pomaga telesna dejavnost, pri kateri se znojimo. Lotimo se športov ali dejavnosti, pri katerih telo oskrbimo z dovolj kisika in poskrbimo za hitrejše izločanje odpadnih presnovkov.Tudi savna je eden izmed načinov razstrupljanja telesa, ki sprošča duha in krepi telo, poznali so jo že stari Egipčani, Grki, Rimljani, nanjo še danes prisegajo Finci. In če je Odisej nekoč užival v artičokah, se zavedal njihovega dobrega učinka, se moramo danes zavedati pomena pitja vode: ta spodbuja delovanje ledvic in s tem odplakovanje odpadnih snovi iz telesa ter lajša presnovo.