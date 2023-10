Oči so pomembne, poskrbimo zanje

Izziv je tudi staranje prebivalstva, saj ljudje z leti postanejo bolj dovzetni za nekatere težave z očmi. Če se pri mladih pojavlja predvsem kratkovidnost, se ljudje, starejši od petdeset, srečujejo z daljnovidnostjo, sivo mreno, glavkomom in starostno degeneracijo rumene pege.

Resne težave z očmi se lahko razvijejo kot posledica drugih bolezni. Tako na primer bolniki s sladkorno boleznijo lahko razvijejo diabetično retinopatijo, zato je pomemben del varovanja vida tudi nadzor krvnega sladkorja.

Pravilo 20-20-20

Osnova za preprečevanje hujših težav z vidom je redno obiskovanje oftalmologa. Po 40. letu naj bi se ti obiski zgostili na enkrat letno, svetujejo zdravniki. Za zdravje oči poskusite čim bolj omejiti neprekinjeno delo za računalnikom. Oftalmologi priporočajo upoštevanje pravila 20-20-20: po 20 minutah dela za računalnikom poglejte 20 metrov daleč za vsaj 20 sekund.

Ker očem koristi zrenje v zelenje, si v pisarni omislite lončnico.

V primeru dioptrije naj bi med uporabo računalnika nosili predpisana očala, ki naj imajo lečo s filtrom modre svetlobe. Na zdravje oči vpliva tudi drža pred računalnikom – za dober vid mora biti zaslon tako, da vanj zremo naravnost, brez nagibanja glave. Znano je, da očem koristi zrenje v zelenje; lončnica v pisarni, na kateri si občasno spočijete oči, lahko pripomore k boljšemu vidu.

Številne okvare oči nastanejo z leti. FOTO: Fotoadrenalina/Getty Images

Nujna sončna očala

Da bi nam oči čim dlje dobro služile, jih moramo varovati pred potencialnimi nevarnostmi. Sončna očala z UV-zaščito pomembno preprečujejo poškodbe oči zaradi UV-žarkov. Zaščita oči pred soncem zmanjšuje možnost okvare mrežnice in nastanka sive mrene. Kadar počnemo kaj takšnega, kar bi lahko poškodovalo naše oči, denimo sekamo drva, zabijamo s kladivom, uporabimo zaščitna očala.

Prepogosta uporaba ličil za oči ni priporočljiva. Povzroči lahko kronično vnetje meibomovih žlez, ki skrbijo za produkcijo solz in vlaženje oči. Niti leč ni dobro nositi prepogosto. Zdravniki svetujejo, da izmenično nosite kontaktne leče in očala, leče denimo pri športnih dejavnostih in v prostem času, očala pa v službi.

Koristi joge Vidu pomaga tudi joga za oči. Obrnite pogled skrajno levo in skrajno desno, navzgor in navzdol. Ponovite od tri- do petkrat. Nato krožite z očmi najprej v eno, nato pa še v drugo stran. Če bi si radi oči odpočili, udobno sedite na stol. Podrgnite dlani drugo ob drugo, da se segrejejo, in jih položite na zaprte oči. Naslonite komolce na mizo in ostanite v tem položaju nekaj minut.

Študije kažejo na pomembnost luteina in zeaksantina

Zdrav življenjski slog pomembno vpliva na zdravje in tudi vid. Nekatere študije so pokazale, da so tisti, ki so vsak dan zaužili 10 mg luteina in 2 mg zeaksantina, ki ga vsebujeta denimo špinača in ohrovt, manjkrat zboleli za očesnimi boleznimi. Tveganje za razvoj sive mrene naj bi zmanjševalo tudi uživanje vitaminov C in E, cinka in maščobnih kislin omega 3.

Snovi, pomembne za vid, vsebujeta špinača in zelena solata. FOTO: Ilona Titova/Getty Images

Očem tako kot splošnemu zdravju škoduje kajenje. Obolenja, kot so degeneracije makule, siva mrena in uveitis, so po ugotovitvah nekaterih raziskav od dva- do trikrat pogostejša pri kadilcih. Ko smo starejši, je pomembno, da redno hodimo na zdravniške preglede, saj lahko spregledana bolezen usodno vpliva na naš vid in privede celo do slepote. Tudi pogosti glavoboli so lahko znak, da se je vid spremenil. Ob kakršnih koli težavah z očmi je nujno obiskati oftalmologa.