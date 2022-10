Oči so okno v naše zdravje

Naše oči so ogrožene veliko bolj, kot se nam morda zdi. Ne le dolgotrajno delo za računalnikom, za oči so poleg zaslona nevarni še številni drugi vplivi. Suhi prostori, sploh zakajeni, neustrezno nošenje in nezadostna nega kontaktnih leč ter kopanje z njimi lahko povzročajo mnogo težav, od suhosti oči do različnih okužb. Bolezni, kot so sladkorna, visok krvni tlak in različne revmatske bolezni, ogrožajo naš vid, dejavnikov tveganja pa je še zelo veliko, kopico nam jih prinese nezdrav sodobni življenjski slog.

Ob utrujenosti in suhosti uporabljamo umetne solze. FOTO: Eternalcreative/Getty Images

»Danes več časa preživimo v pisarnah in vse manj zunaj,« pove direktor Klinike Svjetlost prof. dr. sc. Nikica Gabrić. »Več časa pri delu od blizu spodbuja razvoj kratkovidnosti ali minus dioptrije, zato je pomembno, da si pogosto privoščimo odmor in pogledamo v daljavo, zaradi česar se bodo očesne mišice sprostile. Prav tako vse bolj razširjen sedeči življenjski slog prinaša tveganja za srčno-žilne bolezni in sladkorno bolezen, kar lahko dodatno vpliva na oči. Delo za računalnikom lahko povzroči sindrom računalniškega vida, ki je povezan z glavoboli, zamegljenim vidom, bolečinami v vratu, utrujenostjo, obremenitvijo oči, razdraženimi in suhimi očmi ter težavami pri fokusu pogleda. Pomembni so odmori, ko s pogledom v daljavo damo očesom čas za počitek. Obstaja pravilo 20-20-20, ki pravi, da vsakih 20 minut dela na blizu gledamo vsaj 20 čevljev (šest metrov) v daljavo za 20 sekund. Ob utrujenosti in suhosti oči lahko vedno uporabljamo umetne solze. Tako se površina očesa podmaže in se izognemo stresu trenja med vekami in očesom, ki se pojavi, ko je površina očesa suha.«

Za mlade, zdrave ljudi, če nimajo težav ali v družini več očesnih bolezni, je priporočljiv pregled vsakih pet let.

Solze izhlapevajo

Bolezni, ki sta najtesneje povezani s staranjem, sta siva mrena in degeneracija rumene pege. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Pred nami je kurilna sezona, ki prinaša suh zrak, posledično tudi draženje oči: kako se obvarovati pred škodljivimi posledicami, ne nazadnje pa preprečiti vnetja oči, ki v obdobju prehladnih obolenj sploh niso redka? »Vedno so pomembni higiena, umivanje rok, izogibanje stikom in deljenje stvari z osebo, ki ima vneto oko. Pred škodljivimi posledicami ogrevanja se lahko obvarujemo s prezračevanjem zaprtih prostorov, uporabo vlažilnikov in zračnih filtrov za povečanje vlažnosti ter individualno uporabo umetnih solz, saj v suhih prostorih solze iz oči zlahka in hitro izhlapevajo,« pojasnjuje sogovornik in poziva vse, tudi tiste, ki nimajo dioptrije in drugih težav, k pregledu: »Oči so okno v naše zdravje. Za mlade, zdrave ljudi, če nimajo težav ali v družini več očesnih bolezni, je priporočljiv pregled oči vsakih pet let. Ljudem, ki imajo dioptrijo, kakšno drugo težavo z očmi ali so starejši od 50 let, priporočamo pregled enkrat na leto.« Zelo pomemben je nadzor nad očesnim pritiskom, ki ga oftalmolog preveri ob vsakem pregledu: »Visok očesni pritisk ali glavkom se imenuje tudi tihi morilec vida. Simptomi okvare vida in drugih težav se pri bolnikih običajno pojavijo šele, ko je bolezen že napredovala, zato so preventivni pregledi oči in očesnega pritiska pomembni.«

Zelo pomemben je nadzor nad očesnim pritiskom, ki ga oftalmolog preveri ob vsakem pregledu.

Sploh v zrelih letih je treba obisku pri oftalmologu, ki lahko pravočasno odkrije različne okvare in bolezni, posvetiti dodatno pozornost, sklene prof. dr. sc. Gabrić: »Dve očesni bolezni, ki sta najtesneje povezani s staranjem, sta siva mrena in degeneracija rumene pege. Siva mrena je stanje, ko naša naravna leča postane motna in vidimo vse slabše. Lahko se zdravi izključno kirurško, ko se siva mrena odstrani in se vgradi nova prozorna leča. Degeneracija rumene pege se začne s popačenjem slike, kadar ni pravočasno spremljana in zdravljena, pa lahko dolgoročno povzroči znatno izgubo vida.«