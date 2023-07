Oči se ne dotikajmo

Številne težave, ki lahko doletijo oči, so v poletnih mesecih še pogostejše, če zanemarimo preventivo in odgovorno ravnanje. Organ vida je izjemno občutljiv, sploh pri uporabnikih kontaktnih leč, dejavnikov tveganja pa je v tem vročem obdobju veliko več kot v preostalih mesecih.

Vnetje oči je lahko zelo neprijetna nadloga, sploh če nas zaloti med oddihom, zato si v naslednjih vrsticah preberite, kako lahko preprečite težave in brezskrbno uživate v poletju. Vnetja lahko povzročijo virusne ali bakterijske okužbe, krivi pa so lahko tudi drugi dejavniki, kot so močno sonce, veter, različni alergeni v zraku, tujki, klimatske naprave, morska voda in klorirana bazenska voda, pogosto pa tudi slaba higiena, predvsem med dolgimi popotovanji in slabšim dostopom do čiste vode in mila. Oči se čim manj dotikamo in tako preprečujemo vnos tujkov ter umazanije, predvsem uporabniki kontaktnih leč pa naj pogosteje, zlasti po dolgi izpostavljenosti suhemu zraku, uporabljajo umetne solze. Pozor, sredstva za vlaženje oči si nikoli ne delimo z drugimi, saj si lahko tako prek kapalnega dela stekleničke v oko zanesemo vir okužbe!

Sončna očala nas varujejo tudi pred bleščanjem.

Ne na lastno pest

Ob pojavu vnetja si najprej pomagamo s pogostejšo rabo umetnih solz, če se stanje hitro ne izboljša, poiščemo zdravniško pomoč. Drugih sredstev nikoli ne vnašamo v oko na lastno pest, saj lahko tako okužbo le še poslabšamo! Zdravnik nam bo predpisal antibiotične kapljice in po potrebi mazilo, če je vzrok bakterija; če pa je v ozadju alergijska reakcija, nam bo pomagal s steroidnimi kapljicami. Poleti je zelo pogost konjunktivitis ali vnetje očesne veznice, ki se kaže predvsem z vodenim očesnim izcedkom, pordelostjo ter pekočim občutkom in ga lahko povzročijo različni dejavniki, tudi bakterije in virusi, nevaren pa je tudi zato, ker je zelo nalezljiv, zato se ob takšni diagnozi izogibamo stikov z drugimi in skrbimo za temeljito higieno in razkuževanje rok.

Pri vnetju je pogosto potrebna zdravniška pomoč. FOTO: Ildar Abulkhanov, Getty Images

Kot rečeno, se oči dotikamo čim manj, še posebno pa smo previdni po uporabi sončne kreme. Ostanki sredstva na naših rokah lahko namreč neprijetno razdražijo oko, ob malce neprevidnosti si tako lahko naprtimo kar nekaj težav. Če se vendarle spozabimo, si najprej temeljito umijemo roke z milom in vodo, potem pa s tekočo vodo spiramo oko, dokler ne začutimo olajšanja. Če nosimo kontaktne leče, si te pred spiranjem odstranimo, prav tako leče ne vstavljamo v oko, ko je to pordelo.

Nadležen suh zrak

Po dolgotrajnem plavanju v morju ali pa bazenu so lahko oči pordele in razdražene. Pomagamo jim tako, da jih temeljito speremo s sladko vodo, če pa se nam težave ponavljajo in so naše oči občutljive, je med plavanjem smiselna uporaba zaščite, kot so plavalna očala. Podobno jih lahko razdraži veter, ki oči neprijetno izsuši, veliko nelagodja pa nam lahko povzročijo tudi klimatske naprave, katerih delovanje je izrazito predvsem v avtomobilu. Da se ognemo težavam, poskrbimo, da nam naprava nikoli ne piha neposredno v oči. Suh zrak je značilen tudi za letala, zato je priporočljiva uporaba spalne maske, oči pogosto vlažimo tudi z umetnimi solzami.

Umetne solze uporabljamo pogosto, a si stekleničke nikoli ne delimo z drugimi! FOTO: Megaflopp, Getty Images

In kar je najpomembneje, poleti dosledno uporabljamo kakovostna sončna očala z ustrezno zaščito pred UV-sevanjem. Sonce oči izsuši, poleg tega pa lahko izpostavljenost nevarnim žarkom spodbudi pojav sive mrene, starostne degeneracije rumene pege in fotokeratitisa. Sončna očala nas varujejo tudi pred bleščanjem, ki lahko povzroči obremenitev oči in glavobol ter zmanjša ostrino vida.