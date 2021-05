Oči ne mencamo

Pri intenzivnem očesnem naporu moramo pogosteje mežikati.

Kdor ima suhe, mora zanje še posebno skrbeti. FOTO: Puhhha/Getty Images

Preprečimo vnetja Pred površinskimi vnetji, ki jih povzročajo infekcije, se najbolje zavarujemo z ustrezno higieno, kamor spada predvsem higiena rok. Bolezen suhega očesa lahko delno preprečujemo z umetnimi solzami ter prilagojenim načinom življenja. Izogibajmo se tudi daljšemu neprekinjenemu delu z računalnikom. Pomembno je, da takoj obiščemo oftalmologa, če imamo dlje rdeče oči ali če opazimo, da se nam vid slabša.

Oči so eden najbolj občutljivih organov, zato je treba zanje še posebno skrbeti. Ker je sonce vse močnejše, jih moramo zaščititi pred sevanjem UVA- in UVB-žarkov s kakovostnimi sončnimi očali. Izpostavljenost oči UV-svetlobi lahko povzroči poškodbe na roženici, veznici, v leči in tudi na mrežnici. Znano je, da se lahko po od šestih do dvanajstih urah po pretiranem izpostavljanju UV-sevanju pojavi akutno vnetje roženice. Kaže se s hudo bolečino in pordelostjo obeh oči ter močno preobčutljivostjo za svetlobo, ki v najslabšem primeru prizadetemu onemogoča, da bi odprl oči. Večinoma se pozdravi samo od sebe po dnevu ali dveh.Pogoste težave, ki se pojavijo z leti, so siva mrena ter starostna degeneracija makule. Pri prvi gre za zamotnitev očesne leče, zaradi česar svetloba ne more prodreti do mrežnice. To je najpogostejši vzrok slepote v nerazvitem svetu. K njenemu nastanku poleg UV-sevanja pripomorejo genska zasnova, prehrana in preostali dejavniki. Danes je operativna odstranitev in zamenjava očesne leče z umetno rutinska operacija, a jo vseeno spremlja določeno tveganje, zato se zanjo po navadi ne odločajo, dokler zmanjšana ostrina vida ne pade na vsaj 30 odstotkov oziroma dokler se bistveno ne zmanjša kakovost življenja.Starostna degeneracija makule pa je bolezen, pri kateri propadajo neobnovljive receptorske celice v centru mrežnice. Poleg genetskih in prehranskih dejavnikov tveganja je za njen nastanek pomembna tudi kronična izpostavljenost UV-svetlobi. Žal je zdravljenje močno omejeno, zato je preventiva najpomembnejša. Poleg zaščite pred soncem oftalmologi svetujejo povečan vnos vitaminov in uživanje borovnic.Zlasti morajo biti pozorni tisti, ki imajo suhe oči, pravijo oftalmologi. Do neke meje si lahko pomagamo sami, tako da se izogibamo dejavnikom, ki poslabšujejo bolezen: to so nizka vlažnost okolja in visoke temperature. Vsem, ki imajo težave s suhim očesom, oftalmologi poleti še posebno svetujejo, da se ne izpostavljajo neposrednemu pihanju zraka, naj bo to iz sušilnika za lase ali klimatske naprave v avtomobilu. Priporočajo očala v vetrovnem vremenu in zaščitna očala v bazenu. Prav tako naj poskrbijo za vlažnost zraka doma, priporočeno je od 30 do 50 odstotkov. Odsvetujejo mencanje, saj jih to dodatno vzdraži, priporočajo pa uporabo umetnih solz pred opravili, ki oči dodatno sušijo – torej pred vožnjo z avtom, pred branjem ali gledanjem televizije in delom pred računalnikom. Prav tako naj pri intenzivnem naporu zavestno pogosteje mežikajo oziroma vsakih deset minut zaprejo oči za pol minute.