Oči ne mencamo: če se jih dotikate, imejte čiste roke

Nihče si ne želi težav z očmi, pa vendar včasih delamo z njimi naravnost mačehovsko. Katere so najpogostejše napake, ki jih počnemo, ko gre za zdravje oči?

Osnova so redni letni pregledi pri okulistu. To je še posebno pomembno, če ste stari več kot 40 let, saj se takrat pogosto začnejo pojavljati resnejše težave z očesnim zdravjem, kot so denimo glavkom, retinopatija ali degeneracija makule. Pred obiskom okulista velja preveriti, ali so imeli vaši predniki kake posebne težave z očmi, saj so nekatere očesne bolezni dedne.

Še posebno po 40. letu so obiski okulista nujni. FOTO: Getty Images

Če imate rdeče, solzne oči, ki srbijo ali pečejo, ne odlašajte z obiskom pri zdravniku. To so lahko zgolj znaki alergije, mogoče pa je tudi, da gre za infekcijo. Če bolijo, so občutljive za svetlobo, če imate gost izcedek ali zamegljen vid, je zelo pomembno, da se greste takoj pokazat k strokovnjaku. Nezdravljena infekcija lahko trajno poškoduje oči, poleg tega pa so tovrstne infekcije zelo nalezljive.

Ne pozabite na sončna očala

Podobno velja za poškodbe; morda se vam ne bo zdela vredna odhoda k zdravniku, vendar bodite pozorni na znake, ki govorijo o tem, da gre za resnejše porušenje očesnega zdravja. Če imate težave z vidom, čutite bolečino ali neprijeten občutek, ne morete odpreti oči, je beločnica na nekaterih predelih krvava, če ne morete premikati očesa ali če opazite, da je ena zenica večja kakor druga, morate obvezno obiskati zdravnika.

20 minutam zaslona naj sledi 20 sekund odmika.

Morda se zdijo le nepomemben okras, toda sončna očala dejansko ščitijo naše oči pred UV-žarki. Ti vplivajo na to, da boste, če ste k temu nagnjeni, bolj zgodaj dobili sivo mreno, degeneracijo makule ali stanje, imenovano pterigij (ko tkivo raste čez beli del očesa). Pomembno je, da ne kupujete cenenih očal na stojnicah, ampak pri preverjenem prodajalcu. Izberite tista, ki ščitijo pred UVA- in UVB-žarki v 99 odstotkih.

Utrujene oči

Mencanje oči lahko razdraži ali poškoduje žilice v njih. Če imate zdravstveno težavo, se lahko ta zaradi mencanja še poslabša. Če se oči že dotikate, poskrbite, da boste imeli čiste roke.

Zrenje v zaslon računalnika, pametnega telefona, televizije in podobnih naprav utrudi očesne mišice. Pri zrenju v zaslone se držimo pravila 20 – 20: v zaslon skupaj gledamo največ 20 minut, nato pa za 20 sekund pogledamo proč. Oddaljenost očesa od zaslona naj bi bila 20 čevljev, kar je šest metrov, vendar je to pravilo uporabno predvsem pri gledanju televizije.

Če se jih dotikate, imejte čiste roke.

Kontaktne leče morate čistiti v skladu z navodili. Vedno uporabite primerno tekočino za shranjevanje in čiščenje, ne sline ali vode. Hranite jih v čistih namenskih posodicah, te morate zamenjati na 3 mesece. Zelo pomembno je, da leče vzamete ven, preden greste spat. Strokovnjaki odsvetujejo celo dremež z vstavljenimi lečami.