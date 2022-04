Oči ne mencajmo: lahko povzročimo bolezen roženice

Za zdrav vid lahko največ naredimo sami, in sicer tako, da zdravo živimo ter v primeru težav z očmi obiščemo zdravnika specialista oftalmologa. Zdravniki svetujejo, da smo pozorni na nekatera stanja, kot je na primer hitro poslabšanje vida na enem ali obeh očeh, bliskanje pred enim očesom, močna bolečina in kronično rdeče oči, in takrat vedno poiščemo strokovno pomoč. Preventivni pregledi oči enkrat na leto po 50. letu starosti lahko pripomorejo, da bo naš vid dober še dolgo v starost.

Pri ohranjanju zdravja oči je zelo pomembno, da ne delamo napak, ki nam lahko poslabšajo vid in ki jih največkrat delamo povsem nezavedno, pravi dr. Doria Gabrić iz Specialne bolnišnice za oftamologijo Svjetlost.

Sončna očala tudi za otroke Pred soncem in vetrom bomo oči najučinkoviteje zaščitili s sončnimi očali. Pomembno je, da imajo UV-zaščito, ki bo ščitila oči pred škodljivimi učinki UV-žarkov. To je še posebno pomembno za otroke, pravi Doria Gabrić, saj so otroške oči zlasti občutljive za UV-žarke. »Do 6. leta starosti v očesni leči ni posebnega pigmenta lipofuscina, ki je naravni filter za UV-žarke in nekoliko ščiti mrežnico. Če nas oči pečejo, si lahko najprej pomagamo z umetnimi solzami, vsekakor pa se moramo posvetovati z zdravnikom, če imamo moten vid, ga občasno izgubimo ali imamo katere druge težave z očmi,« svetuje oftalmologinja.

»Ena najpogostejših napak je drgnjenje oči. Z vsakodnevnim drgnjenjem in mencanjem lahko povzročimo bolezen roženice, imenovano keratokonus. Pri tem stanju se postopoma pojavijo razpoke v endotelu in ob tem vid postaja megličast, neprosojen, zato se dodatno poslabša.« Precej pogosta napaka je tudi nepravilna nega kontaktnih leč: to pomeni nepravilna higiena, nepravočasna odstranitev, spanje z lečami in kopanje z njimi. Takšno vedenje lahko povzroči vnetje roženice in dolgoročno poslabša vid, pravi oftalmologinja. Najpogostejše očesne bolezni so refrakcijske napake ali dioptrije. To se lahko popravi z nošenjem leč ali očal, pravi dr. Gabrićeva in dodaja, da lahko to učinkovito zdravimo tudi z laserjem.

Z rednimi pregledi ohranjamo zdravje oči. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

»Če je oseba kandidat in izpolnjuje vse pogoje, lahko opravimo poseg, kot je laserska odstranitev dioptrije ali implantacija intraokularne leče.« Med najpogostejšimi očesnimi boleznimi je suho oko, ki nastane zaradi pomanjkanja solz ali nestabilnosti solz v očesu zaradi pomanjkanja lipidne plasti. Suho oko lahko učinkovito zdravimo s kakovostnimi umetnimi solzami in geli.

Delujmo preventivno

Oči bomo kar najdlje ohranili zdrave, če bomo redno obiskovali oftalmologa in ob vsaki spremembi, ki jo opazimo, ali ko opazimo, da se nam vid zaradi kakršnih koli razlogov slabša, obvestimo zdravnika. Tega moramo obiskati pri vsakem poslabšanju vida, na enem ali na obeh očeh. Vsekakor pa je treba na pregled ob nenadni izgubi vida pa tudi v primeru sočasnega poslabšanja vida, močne bolečine in rdečega očesa.

Precej pogosta napaka je nepravilna nega kontaktnih leč.

Na spremembe vida in motnje v vidnem polju pred očesom ter bliskanje morajo biti pozorni predvsem kratkovidni ljudje z visoko dioptrijo, saj bi v tem primeru lahko šlo za začetni odstop mrežnice, še pravi oftalmologinja. Priporočljivo je, da oči zaščitimo pred zunanjimi dejavniki, torej nosimo sončna očala z UV-zaščito. Vsekakor je možnosti za ohranjanje zdravih oči veliko, le izkoristiti jih moramo, sklene oftalmologinja.