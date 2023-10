8-letnik naj bi po zaužitju trendovske pijače skoraj umrl! ZPS opozarja na njeno neprimernost

Fabian Tusha (8) je doma v Londonu popil kontroverzno pijačo Blue Raspberry Prime Energy, saj družina ni vedela, da je neprimerna za mlajše od 18 let. Kmalu se je njegov srčni utrip povzpel na 145 utripov na minuto - in srce mu »udarjalo skozi majico«, je videno opisal njegov oče. Normalni srčni utrip v mirovanju je namreč med 60 in 100 utripov na minuto.

Oče zdaj poziva vse supermarkete, naj prenehajo prodajati pijačo.

Reševalci so ugotovili

»Ni mogel dihati,« je povedal Luan Tusha o izkušnji svojega sina. »Začel si je puliti lase in lica. Moja žena je vzela hladno brisačo in mu jo položila na čelo, da bi ga pomirila.«

Po klicu nujne pomoči so reševalci ugotovili, da je njegov krvni tlak zelo visok, in so ga spremljali, dokler ni postal stabilen.

Takojšnje ukrepanje

Blagovna znamka Prime ameriškega prodajalca s premišljenimi marketinškimi potezami prodira tudi na slovenski trg. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so skrbno preverili označbe na izdelkih Prime Energy drink Lemon/Lime in Prime Hydration drink Lemonade, kupljenih v ljubljanskem nakupovalnem centru. Seznam napak je izjemno dolg, so zapisali na njihovi spletni strani.

Na ZPS uživanje nizkoenergijskih pijač, ki vsebujejo natrijev benzoat, otrokom odsvetujejo. FOTO: Depositphotos

Dodajajo, da nekatere pijače sploh niso bile opremljene s slovensko označbo, na tistih, kjer so našli slovenski prevod, pa ni bilo opisnega imena, označba je vsebovala napačne prevode, seznam sestavin je bil pomanjkljiv, prav tako ni bilo obveznih podatkov o vsebnosti kofeina in opozoril, da energijska pijača ni primerna za otroke.

Na ZPS so na nepravilnosti že opozorili Upravo za varno hrano in varnost živil in pričakujejo takojšnje ukrepanje.

Zveza potrošnikov Slovenije kupce ozavešča, da je varna dnevna količina kofeina za otroke, ki jo je določila Evropska agencija za varno hrano (EFSA), 3 mg/kg telesne mase. Na ameriški označbi smo našli navedbo, da ena pločevinka (355 ml) vsebuje 200 mg kofeina, kar pomeni, da 40-kilogramski otrok (povprečna telesna masa pri 12 letih) z zaužitjem ene pločevinke preseže še varen vnos za 66 odstotkov. Na slovenski označbi tega podatka ni. Gre za pijačo, ki je bolj bogata s kofeinom kot druge pijače na našem trgu, ki v povprečju vsebujejo okrog 80 mg kofeina v pločevinki.

Otrokom jo odsvetujejo

Pijača ne vsebuje sladkorja, sladek okus pa je med mladimi zaželen, zato sta ji dodani sladili acesulfam K in sukraloza. Energijski pijači Prime Energy sta dodana tudi konzervansa kalijev sorbat in natrijev benzoat, z namenom preprečevanja razvoja mikroorganizmov in podaljšanja roka uporabe. Pijača Prime Hydration vsebuje še sredstvo za uravnavanje kislosti: difosfati.

Na ZPS uživanje nizkoenergijskih pijač, ki vsebujejo natrijev benzoat, otrokom odsvetujejo, saj je EFSA ugotovila, da vrednosti ADI za benzojsko kislino in njene soli najpogosteje po zaužitju presežejo otroci, ki pogosto posežejo po izdelkih s tem konzervansom. Izdelkom, ki vsebujejo benzojsko kislino in njene soli, naj se izogibajo tudi ljudje, ki so občutljivi in nagnjeni k alergijam.

Na ZPS so na nepravilnosti že opozorili Upravo za varno hrano in varnost živil in pričakujejo takojšnje ukrepanje. Njihove odgovore še pričakujemo.

Za posebne različice pijače je treba pri nas odšteti od 5,99 do 12,99 evra, na črnem trgu nekateri izdelki dosegajo ceno tudi 20 evrov, so še dodali na ZPS in pojasnili, da se cena podobnih pijač drugih proizvajalcev giblje od enega do treh evrov. Pijača Prime je sicer priljubljena predvsem po zaslugi vplivnežev na družbenih omrežjih.

»Otroci imajo na spletu neomejen dostop do različnih vsebin, ki so premalo nadzorovane. Tudi zakonodaja, ki ureja oglaševanje živil otrokom, se za zdaj še ne dotika tovrstnih medijev,« so opozorili na zvezi.

Starše so pozvali, naj otrokom omejijo dostop do teh vsebin, se z njimi pogovarjajo, predvsem pa naj jih z zgledom naučijo kritičnega vrednotenja teh informacij.

Pijačo Prime Energy ponekod v Avstraliji prepovedali

Kontroverzni izdelki Prime so v Avstraliji na voljo v »športni« različici brez kofeina, imenovani Prime Hydration, ki ni priporočljiva za mlajše od 15 let, kot tudi v različici s kofeinom, Prime Energy. Slednja vsebuje 200 mg kofeina na 355-mililitrsko pločevinko – skoraj dvakrat več od zakonite količine kofeina na 100 ml, ki je dovoljena v Avstraliji. Kar pomeni, da je ni mogoče prodajati v tamkajšnjih trgovinah, vendar ljudje pijačo kupujejo nezakonito prek spletnih distributerjev.

Prodaja pijač Prime, ki so jo lansirali letos in jo spodbujajo vplivneži na družbenih omrežjih, je povzročila norijo med šolarji po svetu. »Potencialno nevaren nov trend« je zato sprožil prepoved pijač Prime v nekaterih šolah po Avstraliji.