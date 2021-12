Obvezna navada za hujšanje

Zagotovo ste že slišali, da je treba v prid zdravja dan začeti z zdravim in krepčilnim zajtrkom. Morda ste slišali tudi, da bi morali zajtrk, če bi radi nekoliko shujšali, izpustiti. Vendar slednje ne drži. Kajti kvaliteten jutranji obrok ne samo, da telo zjutraj navda s prepotrebno energijo, hkrati preprečuje prenajedanje ter znižuje željo po nezdravih prigrizkih.

Žal se vse prepogosto zgodi, da za pripravo kvalitetnega zajtrka zjutraj zmanjka časa in zato tudi sami ostanete zgolj pri skodelici kave. To je mogoče spremeniti s povsem preprosto navado. Tako, da zajtrk načrtujete in vsaj osnovo zanj pripravite že zvečer:

skuhana jajca, v jogurtu namočen oves, osnova za hranljive kosmiče, ki jo samo še prelijete z jogurtom ali kefirjem, hranljiv namaz za polnozrnat kruh, vse to in še več lahko čez noč počaka v hladilniku, zjutraj pa je vse, kar morate storiti, postreči si z njimi in tako poskrbeti za okusen in zdrav zajtrk, ki bo pripomogel tudi do lepe postave.