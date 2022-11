»Obsedenost z zdravo prehrano me je skoraj ubila« (resnična zgodba)

Moje telo je bilo tako izčrpano, da se je moj srčni utrip upočasnil na 36 utripov na minuto – približno polovico tega, kar velja za normalno. Nenehno so me bolele vse kosti, komaj sem še lahko sedela. Nikoli nisem želela biti tako vitka, zato mi nič na mojem telesu ni bilo privlačno. Vedno sem si želela biti takšna kot Beyoncé, ki ima zame idealno postavo. Ko sem se pogledala v ogledalo, sem se vprašala, kako sem prišla do te točke. To naj ne bi bila moja zgodba.

Vedno sem bil perfekcionistka. Ko sem študirala na Univerzi v Vermontu medicino, moj cilj ni bil samo diplomirati z odliko in postati zdravnica, ampak sčasoma ozdraviti kakšno hudo bolezen. Branje nadaljujte TUKAJ – na mična.si.