Obsedeni z zdravo hrano

​Ortoreksija, obsedenost z zdravo hrano, je vse bolj razširjena, tudi pri nas. To je opazno zlasti v zadnjih letih, ko se zdi, da je zdravo prehranjevanje družbeno pričakovano in cenjeno. Mnogi se ne zavedajo, da gre za zasvojenost, prav nasprotno, nekateri okolico prepričujejo, da je samo zdrav način prehranjevanja edini pravilen. Podatki društva za pomoč pri motnjah hranjenja Svetovalni svet kažejo, da je nekoliko več motenj hranjenja še vedno med ženskami, običajno med mlajšimi odraslimi. Mnoge od njih so storilnostno naravnane, perfekcionistične in delavne, vse te lastnosti pomagajo vzdrževati motnjo hranjenja. Konkretnih raziskav in podatkov o tem, kako razširjena je ortoreksija, v Sloveniji nimamo, je je pa nekoliko manj kot npr. anoreksije, bulimije in kompulzivnega prenajedanja, pravijo v društvu.

Jedilnik obolelega je vse bolj pust, sestavljen iz malo živil, denimo brokolija, solate, jabolka. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Ortoreksija je ena izmed novejših oblik motenj hranjenja, tisti, ki trpijo za njo, živila izbirajo glede na to, kako »zdrava so«. Začne se tako, da z jedilnika izločijo živila, ki tudi v družbi veljajo za manj zdrava, največkrat so to izdelki iz bele moke, sladkarije, sladkane pijače, mastna živila ... Motnja hranjenja se običajno stopnjuje in oboleli kmalu kot nezdrava označi vse več živil in iz prehrane izloči tudi polnozrnata in nemastna živila, določeno sadje in zelenjavo. Kot pravi Anja Murovec, vodja odnosov z javnostmi v društvu Svetovalni svet iz Ljubljane, se to zgodi, ker oseba doživlja neko stisko ali ima težave, ki jim ni kos, jih ne zmore rešiti sama. »Taki ljudje skozi hrano najdejo način za reševanje težav. Ta način vsekakor ni konstruktiven, ampak nezdrav, je neke vrste zasvojenost. Posledice ortoreksije so hitro vidne, saj sledi zmanjšanje telesne teže, nerazumljivo hujšanje, lahko tudi stradanje, kar prinese telesne, čustvene in socialne posledice.«

Kako prepoznamo ortoreksijo? Posameznik uživa vse manj živil le zato, ker meni, da niso zdrava in mu bodo škodovala. Njegov jedilnik je vse bolj pust, sestavljen iz malo živil, kot so brokoli, solata, jabolko. Kot pravi sogovornica, ljudje z ortoreksijo pazijo, da uživajo ekološko neoporečno hrano, zelo so zaskrbljeni zaradi dodatkov v prehrani, raznih umetnih sladil, škropiv ipd. Običajno tudi shujšajo, se socialno izolirajo, se težje koncentrirajo v šoli in na delovnem mestu, izogibajo se skupnih obrokov. Velikokrat se povsem osamijo, saj nenehno pazijo, da ne bi kaj nezdravega pojedli. Motnja lahko hitro vodi v najrazličnejše težave, pravi Murovčeva. »Najhujša je socialna izoliranost, ki se kaže tako, da nekdo opusti socialne stike in se ne druži več, saj se večino časa ukvarja s hrano. Ortoreksija nemalokrat vodi v nespečnost, anksioznost, depresivnost. Ženske lahko izgubijo menstruacijo, manjša se njihova kostna gostota.«