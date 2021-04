Obnovimo kožo

Preden se odpravimo ven, v naravo, vedno uporabimo kremo z zaščitnim faktorjem.

Z britjem hitro in enostavno odstranimo dlačice. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images

Zbogom, dlačice



S pilingom in suhim ščetkanjem bomo odstranili odmrle kožne celice.

Preden bomo odvrgli zimska oblačila, zavihali rokave in predvsem ženske tudi razgalile noge, je treba kožo pripraviti na toplejše dni in višje temperature. Pomladni meseci so pravšnji za to.Prvi korak je čiščenje kože oziroma piling celotnega telesa. Opravimo ga lahko v kozmetičnem salonu (zdaj so že odprti) ali pa kar doma, kjer lahko uporabimo bolj grobo morsko sol in oljčno olje, ju zmešamo in zdrgnemo vse dele telesa. Tako bomo odstranili poroženelo kožo in odmrle celice. Piling naredimo tudi na obrazu, a bodimo pazljivi, uporabimo bolj nežne izdelke, svetujejo kozmetičarke.Dober način za odstranjevanje odmrlih kožnih celic je tudi suho ščetkanje telesa, ki ga lahko opravimo zjutraj pred prhanjem. Ima pa to še nekatere druge prednosti, saj poleg odstranitve odmrlih celic pospeši izločanje toksinov, zato koža postane prožnejša, svetlejša in bolj gladka, izboljša se cirkulacija krvi in limfne tekočine, boljša cirkulacija pripomore k izboljšanju pomarančne kože pa tudi vpijanje krem je bolj učinkovito. Lahko bi rekli, da je to že skoraj čudežna formula za obnovo naše kože.Drugi korak pri pomladni skrbi za kožo telesa je, da se znebimo odvečnih dlak in dlačic, ki smo jih morda čez zimo pustili rasti. Za odstranjevanje lahko uporabimo različne načine, najcenejši je britje, a dlake bodo kmalu spet zrasle. Kozmetičarke priporočajo odstranjevanje s hladnim ali vročim voskom, uporabimo lahko tudi kremo za odstranjevanje dlačic. Pri obeh primerih bodo sicer spet zrasle, a bodo svetlejše in tudi redkejše. Najbolj trajna odstranitev dlačic je laserska epilacija, ki je dokaj neboleča in hitra, vendar ne deluje, če so vaše dlake presvetle.Tako bo koža zadihala in bo bolj pripravljena sprejeti vlago in hranila, ki jih je v zimskem času izgubila in jih je zdaj treba nadomestiti. Koža vedno potrebuje vlago, za to pa poskrbimo z vlažilno kremo ali losjonom. Obenem jo moramo tudi nahraniti. O primerni izbiri kreme se lahko posvetujete s kozmetičarko ali dermatologom. In ne pozabite na zaščito pred soncem. Vsi, tako moški kot ženske, ki se veliko gibljejo na prostem, bi se morali zaščititi s kremami z zaščitnim faktorjem in filtri za UV-žarke A, B in C. Ti lahko prodrejo tudi skozi avtomobilsko steklo in so največji krivec za prezgodnje staranje kože. Povzročajo tudi neenakomerno pigmentacijo in v določenih primerih tudi kožnega raka. Zato vedno, preden se odpravimo na prosto in v naravo, uporabimo kremo z zaščitnim faktorjem.Pri vsakodnevni negi ne pozabimo tudi na predel okoli oči. Tudi ta del obraza je treba negovati, tako bomo upočasnili nastajanje gubic; izberimo kreme, ki so primerne za našo starost.