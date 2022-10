Dejavnost poliklinike Imed združuje maksilofacialno, rekonstrukcijsko in plastično kirurgijo, zobozdravstvo in zobotehnični laboratorij.

Poliklinika Imed že od ustanovitve leta 2009 svojim pacientom zagotavlja vrhunsko storitev. Njeni strokovnjaki so se izobraževali in strokovno izpopolnjevali na Hrvaškem in v tujini, redno pa se udeležujejo tudi strokovnih kongresov kot udeleženci in predavatelji.

