Oblika popka razkriva vašo osebnost: če imate takšnega, boste živeli dlje kot vsi drugi

Verjeli ali ne, oblika in videz popka povesta veliko o vas. Psiholog dr. Gerhard Reibmann iz Berlina poudarja, da je s preučevanjem videza popka mogoče odkriti osebnostne lastnosti in celo pričakovano življenjsko dobo. Gre za omfalomantijo, kitajsko mitologijo, in ljudje, ki vanjo verjamejo, celo pravijo, da lahko oblika popka napove, koliko otrok boste imeli. Če si želite veliko družino, bi bilo odlično, če bi imeli popek, ki je čim globlje v trebuhu.

Ob vsem tem je pomembno omeniti, da ni znanstvenih dokazov, ki bi podprli teorijo omfalomantije, zagotovo pa se boste ob prebiranju zabavali. Če vas torej zanima, kaj pomeni velikost ali oblika vašega popka, berite dalje.

Izbočen popek

Izbočen popek kaže močan in optimističen značaj, trmast in vztrajen v nameri, da dobi, kar hoče. Ti ljudje potrebujejo več časa, da najdejo kompatibilnega partnerja, in ko jim uspe, je njihova zveza dolga.

Povprečna pričakovana življenjska doba: 72 let

Globoko usidran in okrogel popek

Ta oblika popka kaže na skromno, uravnoteženo osebo z velikim srcem in s tiho, sramežljivo osebnostjo. Svojim ljubljenim in vrstnikom običajno zamolčijo nesrečne ali neprijetne dogodke v svojem življenju.

Povprečna pričakovana življenjska doba: 81 let

Podolgovat popek

Ta oblika popka je ozka in nekoliko bolj navpična, kaže pa na samozavestno, velikodušno in čustveno stabilno osebo.

Povprečna pričakovana življenjska doba: 75 let

Podolgovat popek kaže na samozavestno osebo. FOTO: romolotavani, Getty Images

Horizontalni popek

Ta popek se razteza po širini ter kaže na kompleksno in čustveno osebnost. Ti ljudje težko zaupajo, ko pa to storijo, to kaže, da jim druga oseba res veliko pomeni. Eno od njihovih življenjskih načel je, da ravnajo z drugimi tako, kot bi želeli, da se drugi obnašajo od njih.

Povprečna pričakovana življenjska doba: 68 let

Popek »nepravilne« oblike

Ta popek nenavadne oblike kaže na zabavno, edinstveno osebnost, nagnjeno k velikim nihanjem razpoloženja, pogosto s pretiranimi čustvi.

Povprečna pričakovana življenjska doba: 70 let

Ovalna oblika popka

Popek v obliki jajca kaže na hiperaktivno in preobčutljivo osebo. Če stvari jemljejo preveč resno, jih lahko zlahka prizadenejo in o tem pogosto molčijo.

Povprečna pričakovana življenjska doba: 65 let