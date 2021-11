Objavili veliko študijo o neželenih učinkih posameznih cepiv: to so odkrili

Velika študija Centra za nadzor in preventivo bolezni (CDC), v kateri je sodelovalo 11 milijonov ljudi, je pokazala, da ne obstaja povečanega tveganja za umrljivost, ki ni povezana s covidom-19 med osebami, ki so se cepile proti covidu-19 in necepljenimi. Študija je še pokazala, da so imele cepljene osebe nižjo stopnjo umrljivosti zaradi različnih bolezni, nepovezanih s covidom-19, kot pa necepljene osebe, povzema Index.hr .

Primerjali so umrljivost z vzorcem, ki ni povezan s covidom-19

Uvodoma avtorji študije poudarjajo, da so v ameriškem sistemu za prijavo neželenih učinkov (Vaccine Adverse Events Reporting System - VAERS zabeležili nekaj primerov smrti po cepljenju. Takšni primeri so lahko posledica cepljenja, lahko pa tudi ne, ker se pričakuje, da bodo nekateri ljudje umrli zaradi različnih vzrokov, v katerem koli obdobju po nekaj tednih v letu, pa tudi po nekaj tednih po prejetju cepiva.

Da bi ugotovili, ali obstaja povezava med cepljenjem in smrtjo, so primerjali umrljivost med cepljenimi in necepljenimi v populaciji z vzorcem, ki ni povezan s covidom-19, na primer zaradi srčne ali možganske kapi. Pričakovali so je, da bo med cepljenimi manj smrti zaradi covida-19, kar je študija tudi potrdila, saj je bila umrljivost večkrat večja med necepljenimi, povzema Index.hr.

V skupini necepljenih so zbrali osebe, ki jim v obdobju 30 dni od začetka raziskave niso potrdili okužbe z novim koronavirusom. Da bi zagotovili primerljivo obravnavo, so med necepljenimi izbrali tiste osebe, ki so zadnjih dveh letih prejele vsaj en odmerek cepiva proti gripi.

Med cepljenimi je bilo manj smrti

Da bi analizirali umrljivost obeh skupin, je ekipa analizirala podatke 6,4 milijona cepljenih in 4,6 milijona demografsko podobnih necepljenih. Izkazalo se je, da so cepljeni z Pfizerjem, Moderno in Janssnom imeli manjše tveganje za smrt od necepljenih.

Stopnja umrljivosti je po prvem odmerku znašala 0,42 za Pfizer, 0,37 za Moderno in 0,35 in 0,34 po drugem odmerku. Oba odstotka sta bila nižja od odstotka 1,11 med primerjalno skupino necepljenih. Med tistimi, ki so prejeli cepivo Janssen je bila stopnja umrljivosti 0,84, kar je spet nižje od 1,47 med necepljeno primerjalno skupino.

Med mladimi ni bilo razlik v umrljivosti

Med osebami, v starosti od 12 do 17 let, se tveganje za smrt ni razlikovalo med cepljenimi s Pfizerjem in necepljenimi. Med raziskavo v tej starostni skupini je bilo 12 smrtnih primerov.

Na podlagi teh podatkov je CDC priporočil, da se cepijo vsi starejši od 12 let.