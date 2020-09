Novo šolsko leto je breme

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Novo šolsko leto prinaša nove izzive. FOTO: Seb_ra/Getty Images

Otroci občutijo vse, kar se dogaja v družini.

Vsak se mora s koronakrizo spopasti po najboljših močeh.

Prihodnost za marsikoga še nikoli ni bila tako negotova. Pandemija nas je opomnila, da nismo nepremagljivi in da se je družba le stežka spopadla s takšnim zdravstvenim izzivom, ki je s seboj prinesel številne daljnosežne posledice. Na ravni družine je bil marsikje udarec še večji, kot ugotavlja doc. dr., sta bila izolacija in strah pred okužbo za marsikoga prevelik zalogaj.»Nekateri so v tem času našli priložnost za boljše in bolj poglobljene odnose, drugim pa je nepredvidljiva situacija prinesla veliko stresa in še globljih konfliktov in nesporazumov,« pojasnjuje. »Vsi nerazrešeni problemi in konflikti so se seveda prenesli v poletje, tako so številne družine ostale doma ali pa so nemir odnesle s seboj na dopust. Prav dopust lahko postane čas obračunov, prepirov in celo psihosomatskih bolezni. Ob nerazrešenih konfliktih napetost ostane v odnosih in prav v času počitnic, ko vsi čakajo na sprostitev, izbruhne na površje. Družinski člani se lahko sprejo zaradi na videz nepomembne stvari, se odmaknejo drug od drugega ali celo zatečejo v nasilje, alkohol ali druge odvisnosti. Ko se to zgodi na dopustu, je razočaranje še večje.«Pri tem so seveda najbolj ranljivi otroci, ki se že spopadajo z izzivi odraščanja, novega šolskega leta in odnosov z vrstniki, zato jim dodaten stres zaradi družinskih nemirov občutno bremeni vsakdanjik. »Zaradi občutka lojalnosti čutijo vse, kar se dogaja v družini. Ko so starši pod stresom, v konfliktu ali strahu, se otrok ne more popolnoma zavarovati pred temi občutki, ki pa zavirajo njegovo pot do samostojnosti. Za ta stres so odgovorni odrasli in bi ga morali razrešiti sami, a pogosto prenašajo napetosti ravno na otroka.«Starši naj bodo otrokom ob prehodu v novo šolsko leto v oporo, da se soočajo z izzivi odraščanja, sami pa naj poskrbijo za svoje odnose, še poudarja strokovnjakinja. Koronakriza je pač nova realnost, vsak se mora nanjo odzvati po najboljših močeh.